Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son 24 saatte 2. kez görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son 24 saatte 2. kez görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı açıklandı.İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA / Murat Gök
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.
Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı açıklandı.
İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.
