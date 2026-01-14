https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bakan-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-son-24-saatte-2-kez-gorustu-1102729253.html
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son 24 saatte 2. kez görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son 24 saatte 2. kez görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T12:03+0300
2026-01-14T12:03+0300
2026-01-14T12:03+0300
poli̇ti̇ka
hakan fidan
i̇ran
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/06/1097645993_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_4f6dbb35119a0e232354d213758b5b7c.jpg
Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı açıklandı.İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/iran-disisleri-bakani-arakci-eger-abd-askeri-senaryoyu-secmek-istiyorsa-iran-buna-hazir-1102683210.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/06/1097645993_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a5c0ed156d2a32491405980d983a77cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, i̇ran, abbas arakçi
hakan fidan, i̇ran, abbas arakçi
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile son 24 saatte 2. kez görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.
Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı açıklandı.
İki bakan dün akşam telefonda görüşmüştü.