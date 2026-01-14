https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/dunya-bankasi-turkiyenin-2026-buyume-tahminini-yukseltti-1102717096.html

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, 2026 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisini ise 2026’da yüzde 3.7, 2027’de yüzde 4.4... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Dünya Bankası, küresel ekonominin artan ticaret gerilimlerine rağmen 'kayda değer' bir direnç sergilediğini belirterek 2026 yılı küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2.6 büyümesini beklediğini açıkladı.Raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminleri de artırıldı. Buna göre Türkiye’nin 2026’da yüzde 3.7, 2027’de ise yüzde 4.4 büyümesi öngörüldü.Dünya Bankası ayrıca, 10 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 1.2 milyar gencin çalışma çağına gireceğine dikkat çekerek, istihdam yaratmanın küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

