Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
EKONOMİ
Dünya Bankası, küresel ekonominin artan ticaret gerilimlerine rağmen 'kayda değer' bir direnç sergilediğini belirterek 2026 yılı küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2.6 büyümesini beklediğini açıkladı.Raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminleri de artırıldı. Buna göre Türkiye’nin 2026’da yüzde 3.7, 2027’de ise yüzde 4.4 büyümesi öngörüldü.Dünya Bankası ayrıca, 10 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 1.2 milyar gencin çalışma çağına gireceğine dikkat çekerek, istihdam yaratmanın küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

00:49 14.01.2026 (güncellendi: 00:57 14.01.2026)
Dünya Bankası, 2026 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisini ise 2026’da yüzde 3.7, 2027’de yüzde 4.4 olarak güncelledi.
Dünya Bankası, küresel ekonominin artan ticaret gerilimlerine rağmen 'kayda değer' bir direnç sergilediğini belirterek 2026 yılı küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2.6 büyümesini beklediğini açıkladı.
Raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminleri de artırıldı. Buna göre Türkiye’nin 2026’da yüzde 3.7, 2027’de ise yüzde 4.4 büyümesi öngörüldü.
Dünya Bankası ayrıca, 10 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 1.2 milyar gencin çalışma çağına gireceğine dikkat çekerek, istihdam yaratmanın küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüme gösterdi
1 Aralık 2025, 12:30
1 Aralık 2025, 12:30
