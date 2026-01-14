https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/domenico-tedesco-nkunkunun-turkiyeye-gelmesinin-pek-olasi-olmadigini-dusunuyorum-1102722525.html
Domenico Tedesco: Nkunku'nun Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum
2026-01-14T08:28+0300
2026
Domenico Tedesco: Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco İtalyan basınına verdiği röportajda "Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco başta transferler olmak üzere kariyeri ve takımın geleceği hakkında İtalyan basınına konuştu. Tedesco röportajında şu açıklamaları yaptı:
“Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku’ya çok saygı duyuyorum. Ancak ocak transfer dönemi alışılmadık bir dönem. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu sadece size bağlı değil. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.”
“Onu kesinlikle bırakmayacağım. Milan saha içinde ve dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim.”
Guendouzi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, “Bence doğru bir isim. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz” dedi.
“Lugi Ferraris muhteşem bir stat. Sonra San Siro, Juventus Stadı ve Leipzig’de oynadığım Bergamo’daki stadyum geliyor. Oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni’yi söyleyebilirim. Benim için, topla ve topsuz oyunda en iyisi.”