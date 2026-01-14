https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/domenico-tedesco-nkunkunun-turkiyeye-gelmesinin-pek-olasi-olmadigini-dusunuyorum-1102722525.html

Domenico Tedesco: Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum

Domenico Tedesco: Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco İtalyan basınına verdiği röportajda "Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum"... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T08:28+0300

2026-01-14T08:28+0300

2026-01-14T08:28+0300

spor

domenico tedesco

milan skriniar

matteo guendouzi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101464571_0:12:3078:1743_1920x0_80_0_0_fdb000448c9ba0a71168aa8382190ca1.jpg

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco başta transferler olmak üzere kariyeri ve takımın geleceği hakkında İtalyan basınına konuştu. Tedesco röportajında şu açıklamaları yaptı:“Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku’ya çok saygı duyuyorum. Ancak ocak transfer dönemi alışılmadık bir dönem. Kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu sadece size bağlı değil. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.”“Onu kesinlikle bırakmayacağım. Milan saha içinde ve dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim.”Guendouzi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, “Bence doğru bir isim. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz” dedi.“Lugi Ferraris muhteşem bir stat. Sonra San Siro, Juventus Stadı ve Leipzig’de oynadığım Bergamo’daki stadyum geliyor. Oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni’yi söyleyebilirim. Benim için, topla ve topsuz oyunda en iyisi.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiye-kupasi-maci-ardindan-okan-buruk-singoyu-atletico-madrid-macina-hazir-hale-getirmeyi-1102720527.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, milan skriniar, matteo guendouzi