Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi.