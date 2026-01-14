https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/danimarkadan-gronland-hamlesi-askeri-varlik-guclendirilecek-1102739628.html
Danimarka’dan Grönland hamlesi: Askeri varlık güçlendirilecek
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Grönland’daki askeri varlığın güçlendirileceğini ve NATO ile Arktik bölgesinde daha fazla tatbikat yapılacağını... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD tarafından Grönland’ın savunmasını ihmal etmekle eleştirilen Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, “Grönland’daki askeri varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.NATO ile Arktik’te daha fazla tatbikatPoulsen, savunma adımlarının yalnızca Danimarka ile sınırlı kalmayacağını, NATO çerçevesinde Arktik bölgesinde daha fazla askeri tatbikat ve artan NATO varlığına odaklanılacağını söyledi.Danimarkalı Bakan, 2026 yılı için müttefiklerle yeni ve artırılmış askeri faaliyetler konusunda görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.Danimarka ve Grönland yönetimlerinin, 'güvenlik konularının müttefikler arasında ele alınması gerektiği konusunda ortak tutum sergilediği' bildirildi.Savunma planlarının, Arktik bölgesindeki artan jeopolitik hassasiyetler nedeniyle ön plana çıktığı ifade edildi.
2026
