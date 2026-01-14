Türkiye
AP’den AB kurumlarına ‘Grönland ve Danimarka’ya destek’ çağrısı
Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin son açıklamalarının ardından Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne çağrıda bulunarak, Grönland ve Danimarka’ya yönelik destek adımlarının netleştirilmesini talep etti.Parlamentonun açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ni, Avrupa Birliği’nin ilkeleri ve yasası, uluslararası hukuk ve NATO Şartı doğrultusunda, Grönland ve Danimarka’ya yönelik somut ve pratik destek tedbirlerini belirlemeye çağırıyor” denildi.Açıklamada, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar 'kabul edilemez' olarak nitelendirilirken, Grönland ve Danimarka’nın Kuzey Atlantik İttifakı’nın kolektif güvenlik garantileri kapsamına girdiği vurgulandı.Söz konusu çağrı, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya "Grönland’dan çekilmesini" istemesi ve NATO’ya ABD’nin adayı elde etme çabalarına destek olma çağrısının ardından geldi. Trump, Grönland’ın ABD’nin kontrolüne geçmesi halinde NATO’nun “daha etkili ve caydırıcı” olacağını savunarak, aksi durumda adanın Rusya veya Çin tarafından kontrol edilebileceği iddiasında bulunmuştu.
22:16 14.01.2026
Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin ifadelerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nden Grönland ve Danimarka’ya yönelik somut destek tedbirleri belirlemesini istedi.
Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin son açıklamalarının ardından Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne çağrıda bulunarak, Grönland ve Danimarka’ya yönelik destek adımlarının netleştirilmesini talep etti.
Parlamentonun açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ni, Avrupa Birliği’nin ilkeleri ve yasası, uluslararası hukuk ve NATO Şartı doğrultusunda, Grönland ve Danimarka’ya yönelik somut ve pratik destek tedbirlerini belirlemeye çağırıyor” denildi.
Açıklamada, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar 'kabul edilemez' olarak nitelendirilirken, Grönland ve Danimarka’nın Kuzey Atlantik İttifakı’nın kolektif güvenlik garantileri kapsamına girdiği vurgulandı.
Söz konusu çağrı, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya "Grönland’dan çekilmesini" istemesi ve NATO’ya ABD’nin adayı elde etme çabalarına destek olma çağrısının ardından geldi. Trump, Grönland’ın ABD’nin kontrolüne geçmesi halinde NATO’nun “daha etkili ve caydırıcı” olacağını savunarak, aksi durumda adanın Rusya veya Çin tarafından kontrol edilebileceği iddiasında bulunmuştu.
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
GÖRÜŞ
Arjantinli uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımıdır
20:04
