https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/apden-ab-kurumlarina-gronland-ve-danimarkaya-destek-cagrisi-1102745232.html

AP’den AB kurumlarına ‘Grönland ve Danimarka’ya destek’ çağrısı

AP’den AB kurumlarına ‘Grönland ve Danimarka’ya destek’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin ifadelerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nden... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T22:16+0300

2026-01-14T22:16+0300

2026-01-14T22:16+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa komisyonu

avrupa konseyi

abd

grönland

donald trump

avrupa

danimarka

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0112d4c487c08239888c10700d2130.jpg

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin son açıklamalarının ardından Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne çağrıda bulunarak, Grönland ve Danimarka’ya yönelik destek adımlarının netleştirilmesini talep etti.Parlamentonun açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ni, Avrupa Birliği’nin ilkeleri ve yasası, uluslararası hukuk ve NATO Şartı doğrultusunda, Grönland ve Danimarka’ya yönelik somut ve pratik destek tedbirlerini belirlemeye çağırıyor” denildi.Açıklamada, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar 'kabul edilemez' olarak nitelendirilirken, Grönland ve Danimarka’nın Kuzey Atlantik İttifakı’nın kolektif güvenlik garantileri kapsamına girdiği vurgulandı.Söz konusu çağrı, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya "Grönland’dan çekilmesini" istemesi ve NATO’ya ABD’nin adayı elde etme çabalarına destek olma çağrısının ardından geldi. Trump, Grönland’ın ABD’nin kontrolüne geçmesi halinde NATO’nun “daha etkili ve caydırıcı” olacağını savunarak, aksi durumda adanın Rusya veya Çin tarafından kontrol edilebileceği iddiasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arjantinli-uzman-avrupanin-gronland-hamlesi-ic-kamuoyuna-yonelik-bir-propaganda-adimidir-1102744149.html

abd

grönland

danimarka

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa parlamentosu (ap), avrupa komisyonu, avrupa konseyi, abd, grönland, donald trump, avrupa, danimarka, rusya, çin