Çalıştığı kuyumcudan 18 milyon çaldı: Paraların yarısını eğlencede harcadı

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ve 58 bin euro (yaklaşık 18 milyon lira) çalan şüphelinin, çaldığı paralarla bir otelde sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla alem yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli ve ona yardım ettikleri iddia edilen kişiler tutuklandı.
3 aylık çalışan 18 milyon çaldı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur C.D.'nin Kuyumcukent'teki iş yerinden 9 Ocak'ta, 3 ay önce işe aldığı çalışanı tarafından kasasından 350 bin dolar ile 58 bin euro çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelinin olay günü cep telefonunu kapatıp yeni cep telefonu alarak bir otelde konakladığını, sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla otelde eğlendiğini ve fotoğraf çekindiğini, daha sonrasında parayı arkadaşına emanet edip kaçtığını tespit etti.
Çalınan para altı kez el değiştirdi
Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, çalınan paranın ise saklanma amacıyla 6 defa el değiştirdiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, parayı sakladığı iddia edilen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Paranın neredeyse harcadı
Aramalarda ele geçirilen 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 euro mağdur kuyumcuya teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.