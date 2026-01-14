https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/calistigi-kuyumcudan-18-milyon-caldi-paralarin-yarisini-eglencede-harcadi-1102735859.html

Çalıştığı kuyumcudan 18 milyon çaldı: Paraların yarısını eğlencede harcadı

Çalıştığı kuyumcudan 18 milyon çaldı: Paraların yarısını eğlencede harcadı

Sputnik Türkiye

Çalıştığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar 58 bin euro çalan şüpheli yakalandı. Paraları çaldıktan sonra bir otelde sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T15:17+0300

2026-01-14T15:17+0300

2026-01-14T15:17+0300

türki̇ye

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

bahçelievler

kuyumcu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102735506_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_4647aa22799f976689b5b95a7d173f19.jpg

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ve 58 bin euro (yaklaşık 18 milyon lira) çalan şüphelinin, çaldığı paralarla bir otelde sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla alem yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli ve ona yardım ettikleri iddia edilen kişiler tutuklandı. 3 aylık çalışan 18 milyon çaldıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur C.D.'nin Kuyumcukent'teki iş yerinden 9 Ocak'ta, 3 ay önce işe aldığı çalışanı tarafından kasasından 350 bin dolar ile 58 bin euro çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelinin olay günü cep telefonunu kapatıp yeni cep telefonu alarak bir otelde konakladığını, sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla otelde eğlendiğini ve fotoğraf çekindiğini, daha sonrasında parayı arkadaşına emanet edip kaçtığını tespit etti.Çalınan para altı kez el değiştirdiHırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, çalınan paranın ise saklanma amacıyla 6 defa el değiştirdiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, parayı sakladığı iddia edilen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.Paranın neredeyse harcadıAramalarda ele geçirilen 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 euro mağdur kuyumcuya teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/istanbulda-ilce-ilce-dolasip-hirsizlik-yapan-iki-kadin-yakalandi-toplam-219-suc-kayitlari-oldugu-1102543317.html

türki̇ye

bahçelievler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsızlık, nitelikli hırsızlık, bahçelievler, kuyumcu