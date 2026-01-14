Lavrov: Batı Avrupalılar ve Washington'ın diğer müttefikleri, temel değerlendirmeler yapmaktan utanarak kaçınıyorlar
Rusya ve Venezuela'nın uzun bir stratejik ilişki geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Lavrov, Moskova'nın mevcut duruma ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Namibiyalı mevkidaşı Selma Ashipala-Musawya ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırganlığını değerlendiren Lavrov, “Pozisyonumuz değişmedi. Bu pozisyon, hükümetleri doğal olarak tüm ülke halkının çıkarlarını temsil eden tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerine dayanan temel bir pozisyon” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Venezuela da tam olarak böyle bir devlet. Bu nedenle ABD tarafından gerçekleştirilen yasadışı operasyona ilişkin temel değerlendirmemiz, küresel çoğunluktaki ülkelerin, Güney ve Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere ezici çoğunluk tarafından paylaşılan geçerliliğini koruyor.
Lavrov, “Uluslararası hukukun ağır bir ihlali söz konusu olduğu herkesçe aşikar olmasına rağmen, yalnızca Batı Avrupalılar ve Washington'ın diğer müttefikleri, temel değerlendirmeler yapmaktan utanarak kaçınıyorlar” diye kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
'Batı, Ukrayna'ya zaman kazandırmaya çalışıyor'
Batı'nın ateşkes fikrine ilişkin açıklamaları, Kiev'e zaman kazandırma ve Kiev rejimini koruma girişimi.
Macron halkın gözüne girmeye çalışıyor, ciddi bir temas teklifi yok;
AB, Rusya ile savaşa hazırlanmakla ilgileniyor ve bunu açıkça dile getiriyor;
'Rusya müzakerelere açık'
Moskova, Witkoff ve Kushner ile temaslara açık ve onların sergilediği ilgiye anlayışla yaklaşacak;
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda ciddi müzakereler olması şartıyla Rusya'nın müzakerelere açık olduğu yönündeki tutumunu defalarca teyit etti;
Rusya ve ABD arasında Ukrayna konusunda kurulan temaslar, Alaska'daki görüşmenin sağlam temelleri üzerine kurulu;
Rusya, ABD temsilcilerinin Avrupa'daki ‘gönüllüler koalisyonu’ ile yaptıkları görüşmeden edindikleri izlenimleri ile ilgileniyor;
ABD, Ukrayna'nın NATO'ya katılma girişimlerini durdurmak istiyor ve Rusya bunu görüyor;
'Venezuela'nın mücadelesini sempatiyle izliyoruz'
Rusya, Venezuela ile yaptığı anlaşmalara bağlı.
Rusya, mevcut Venezuela yönetiminin ülkenin çıkarlarını nasıl savunduğunu sempatiyle izliyor;
Venezuela, dayatmanın olmaması şartıyla ABD ile diyaloğa hazır;
'ABD güvenilmez'
ABD’nin eylemleri nedeniyle küreselleşme boşa gitti;
ABD'nin kendi küreselleşme ilkelerinden vazgeçmesi, güvenilmez olduğunu gösteriyor;
Washington, on yıllardır süregelen uluslararası ilişkiler sistemini kırma konusunda bir tavır takındı;
Üçüncü bir taraf, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin doğasını değiştiremez.