https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bati-avrupalilar-ve-washingtonin-diger-muttefikleri-temel-degerlendirmeler-yapmaktan-utanarak-1102733768.html

Lavrov: Batı Avrupalılar ve Washington'ın diğer müttefikleri, temel değerlendirmeler yapmaktan utanarak kaçınıyorlar

Lavrov: Batı Avrupalılar ve Washington'ın diğer müttefikleri, temel değerlendirmeler yapmaktan utanarak kaçınıyorlar

Sputnik Türkiye

Rusya ve Venezuela'nın uzun bir stratejik ilişki geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Lavrov, Moskova'nın mevcut duruma ilişkin tutumunun değişmediğini... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T14:12+0300

2026-01-14T14:12+0300

2026-01-14T14:33+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

venezuela

abd

avrupa

batı

saldırganlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Namibiyalı mevkidaşı Selma Ashipala-Musawya ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırganlığını değerlendiren Lavrov, “Pozisyonumuz değişmedi. Bu pozisyon, hükümetleri doğal olarak tüm ülke halkının çıkarlarını temsil eden tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerine dayanan temel bir pozisyon” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, “Uluslararası hukukun ağır bir ihlali söz konusu olduğu herkesçe aşikar olmasına rağmen, yalnızca Batı Avrupalılar ve Washington'ın diğer müttefikleri, temel değerlendirmeler yapmaktan utanarak kaçınıyorlar” diye kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:'Batı, Ukrayna'ya zaman kazandırmaya çalışıyor''Rusya müzakerelere açık''Venezuela'nın mücadelesini sempatiyle izliyoruz''ABD güvenilmez'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-ukraynada-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102731857.html

rusya

venezuela

abd

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, venezuela, abd, avrupa, batı, saldırganlık