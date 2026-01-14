https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bakanlik-duyurdu-unlu-temizlik-urunu-piyasadan-toplatiliyor-1102740621.html
Bakanlık duyurdu: Ünlü temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık duyurdu: Ünlü temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 'Hypo Jel Lavabo Açıcı' adlı ürünün güvensiz olduğu gerekçesiyle piyasaya arzını yasakladı. Bakanlık, söz konusu ürünün piyasada bulunan... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T17:35+0300
2026-01-14T17:35+0300
2026-01-14T17:35+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
lavabo
lavabo açıcı
temizlik
temizlik hastası
temizlik işçisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072018109_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a7114fcb06ca22f9b6978b87fd1bd836.jpg
Evlerde kullanılan Hypo Jel Lavabo Açıcı adlı ürün güvensiz olduğu gerekçesiyle toplatılıyor.Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürünle ilgili yapılan resmi denetim ve testler sonucunda, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İncelemelerde, ürünün 'dokunsal uyarı' testinden kalır sonuç aldığı tespit edildi.Yetkililer, ürünün kullanımının kimyasal riskler, yanıklar ve yaralanmalar gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda alınan yasaklama ve toplatma kararı; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla kimyasallar, deterjanlar ve ambalajlamaya ilişkin ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya konuldu.14 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Hypo Jel Lavabo Açıcı’nın satışı durdurulurken, piyasada bulunan ürünlerin de geri çağrılacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ticaret-bakanligi-acikladi-bir-temizlik-urununun-satisi-yasaklandi-1102668476.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072018109_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_a154623618b0816856810a6d1825b2a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, lavabo, lavabo açıcı, temizlik, temizlik hastası, temizlik işçisi
ticaret bakanlığı, lavabo, lavabo açıcı, temizlik, temizlik hastası, temizlik işçisi
Bakanlık duyurdu: Ünlü temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Hypo Jel Lavabo Açıcı' adlı ürünün güvensiz olduğu gerekçesiyle piyasaya arzını yasakladı. Bakanlık, söz konusu ürünün piyasada bulunan örneklerinin de toplatılmasına karar verdi.
Evlerde kullanılan Hypo Jel Lavabo Açıcı adlı ürün güvensiz olduğu gerekçesiyle toplatılıyor.
Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürünle ilgili yapılan resmi denetim ve testler sonucunda, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İncelemelerde, ürünün 'dokunsal uyarı' testinden kalır sonuç aldığı tespit edildi.
Yetkililer, ürünün kullanımının kimyasal riskler, yanıklar ve yaralanmalar gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda alınan yasaklama ve toplatma kararı; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla kimyasallar, deterjanlar ve ambalajlamaya ilişkin ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya konuldu.
14 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Hypo Jel Lavabo Açıcı’nın satışı durdurulurken, piyasada bulunan ürünlerin de geri çağrılacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.