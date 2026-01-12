https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ticaret-bakanligi-acikladi-bir-temizlik-urununun-satisi-yasaklandi-1102668476.html

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürününün satışı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen bir temizlik ürünü için satış... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T12:19+0300

2026-01-12T12:19+0300

2026-01-12T12:19+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

temizlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102668571_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b09ca4bf1f45428bc5cc634a56d389e1.jpg

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.Satışı yasaklandı, toplatma kararı alındıDenetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.Çocuk güvenliği eksikliği risk yarattıBakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde “çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı” ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilikler-duyurdu-12-ocakta-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-iste-guncel-liste-1102662891.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), temizlik