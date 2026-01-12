Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürününün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürününün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen bir temizlik ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.Satışı yasaklandı, toplatma kararı alındıDenetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.Çocuk güvenliği eksikliği risk yarattıBakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde "çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı" ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.
12:19 12.01.2026
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen bir temizlik ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.

Satışı yasaklandı, toplatma kararı alındı

Denetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.

Çocuk güvenliği eksikliği risk yarattı

Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde “çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı” ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.
