İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Eğer ABD askeri senaryoyu seçmek istiyorsa İran buna hazır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Eğer ABD askeri senaryoyu seçmek istiyorsa İran buna hazır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin askeri bir seçeneği tercih etmesi durumunda İran'ın buna hazır olduğunu söyledi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tel Aviv'in çıkarları doğrultusunda ABD'yi Tahran'la savaşa sürüklemeye çalışanların bulunduğunu ifade etti.Arakçi El Cezire'ye verdiği röportajda, "İsrail'in çıkarlarını ilerletmek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklemeye çalışanlar var" dedi.İran Dışişleri Bakanı, açıklamasında ayrıca eğer ABD askeri bir senaryo seçmek istiyorsa İran'ın buna hazır olduğunu ve İran'ın askeri yeteneklerinin artık önemli ölçüde geliştiğini söyledi.Arakçi, İran'ın, ABD'nin özel elçisi Steve Witkoff ile görüşme olasılığının yanı sıra ABD tarafından önerilen diğer fikirleri de araştırdığını ancak Tahran'ın Washington'un yapıcı görüşmelere hazır olup olmadığından şüphe ettiğini sözlerine ekledi.
21:16 12.01.2026
