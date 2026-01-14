https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arjantinli-uzman-avrupanin-gronland-hamlesi-ic-kamuoyuna-yonelik-bir-propaganda-adimidir-1102744149.html
Arjantinli uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımıdır
Arjantinli uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımıdır
Sputnik Türkiye
Batı medyasının Avrupa ülkelerinin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerini değerlendiren Arjantinli uzman Casteglione, bunun iç... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T20:04+0300
2026-01-14T20:04+0300
2026-01-14T20:04+0300
görüş
grönland
abd
avrupa
i̇ngiltere
almanya
nato
sputnik
batı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699024_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_ba661262f5d2d3737db96c36f7494177.jpg
Arjantinli uzman Tadeo Casteglione, Sputnik'e demecinde Batı medyasının Avrupa ülkelerinin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerini değerlendirdi.“Avrupa'nın ‘konuşlandırma adımı’ daha çok bir propaganda jesti, ‘bizim olduğuna inandığımızı savunmaya devam edeceğiz’ deme girişimi gibi görünüyor, ancak hiçbir şekilde gerçek durumla örtüşmüyor. Neden mi? Çünkü Almanya'nın konuşlandırma adımının yanı sıra İngiltere de aynı adımı atacak, oysa kısa bir süre önce Donald Trump, İngiliz Başbakanı (Keir) Starmer ile görüştü ve ikisi, başlıca ortak politikalarının Rusya'yı Arktik bölgede caydırmak olduğu konusunda anlaştı. Ve Rusya'yı Arktik bölgede çevrelemek söz konusu olduğunda, Grönland'ın da söz konusu olması mantıklı geliyor" diye konuşan Casteglione, sözlerini şöyle sürdürdü:Casteglione, "Bu analizin tamamını anlamak için kesinlikle kilit önemi olan bir nokta, ABD'nin Grönland'da doğrudan müdahalesi meselesidir. Bu, NATO için ne anlama gelir?" sorusunu sordu ve şöyle sevam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/gronland-basbakani-nielsen--abdnin-parcasi-olmayacagiz-1102711938.html
grönland
abd
i̇ngiltere
almanya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699024_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_921d7c1bbdc9411981b8fab176e08678.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
grönland, abd, avrupa, i̇ngiltere, almanya, nato, sputnik, batı, donald trump, keir starmer
grönland, abd, avrupa, i̇ngiltere, almanya, nato, sputnik, batı, donald trump, keir starmer
Arjantinli uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımıdır
Batı medyasının Avrupa ülkelerinin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerini değerlendiren Arjantinli uzman Casteglione, bunun iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımı gibi göründüğünü belirtti.
Arjantinli uzman Tadeo Casteglione, Sputnik'e demecinde Batı medyasının Avrupa ülkelerinin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerini değerlendirdi.
“Avrupa'nın ‘konuşlandırma adımı’ daha çok bir propaganda jesti, ‘bizim olduğuna inandığımızı savunmaya devam edeceğiz’ deme girişimi gibi görünüyor, ancak hiçbir şekilde gerçek durumla örtüşmüyor. Neden mi? Çünkü Almanya'nın konuşlandırma adımının yanı sıra İngiltere de aynı adımı atacak, oysa kısa bir süre önce Donald Trump, İngiliz Başbakanı (Keir) Starmer ile görüştü ve ikisi, başlıca ortak politikalarının Rusya'yı Arktik bölgede caydırmak olduğu konusunda anlaştı. Ve Rusya'yı Arktik bölgede çevrelemek söz konusu olduğunda, Grönland'ın da söz konusu olması mantıklı geliyor" diye konuşan Casteglione, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu nedenle, bana göre bu her şeyden önce iç kamuoyuna yönelik bir propaganda hamlesi, aslında var olmayan bir Avrupa egemenlikçi pozisyonunu gösterme girişimi gibi görünüyor.
Casteglione, "Bu analizin tamamını anlamak için kesinlikle kilit önemi olan bir nokta, ABD'nin Grönland'da doğrudan müdahalesi meselesidir. Bu, NATO için ne anlama gelir?" sorusunu sordu ve şöyle sevam etti:
Bence bu, NATO'nun yapısı için ciddi bir iç darbe olur, zira örgüt tüm güvenilirliğini ve ittifak içindeki eşitlik ilkesini yitirir. Formalite olarak, ABD’ye karşı koyamayacak kadar küçük bir ülke olan Danimarka'nın örgüt içinde eşit ağırlığa sahip olması beklenir. Gerçekte ise bunların hepsi nihai bir şekilde yok olur ve her ülke Washington'a yönelik politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Ne yazık ki, Avrupa'nın Washington'a yönelik politikasını yeniden gözden geçirme yaklaşımı tek bir şeye indirgeniyor, bağımsız olmaktansa itaat etmek daha iyidir.