Arjantinli uzman: Avrupa’nın Grönland hamlesi iç kamuoyuna yönelik bir propaganda adımıdır

Arjantinli uzman Tadeo Casteglione, Sputnik'e demecinde Batı medyasının Avrupa ülkelerinin Grönland’a askeri birlik göndermeye hazırlandığı yönündeki haberlerini değerlendirdi.“Avrupa'nın ‘konuşlandırma adımı’ daha çok bir propaganda jesti, ‘bizim olduğuna inandığımızı savunmaya devam edeceğiz’ deme girişimi gibi görünüyor, ancak hiçbir şekilde gerçek durumla örtüşmüyor. Neden mi? Çünkü Almanya'nın konuşlandırma adımının yanı sıra İngiltere de aynı adımı atacak, oysa kısa bir süre önce Donald Trump, İngiliz Başbakanı (Keir) Starmer ile görüştü ve ikisi, başlıca ortak politikalarının Rusya'yı Arktik bölgede caydırmak olduğu konusunda anlaştı. Ve Rusya'yı Arktik bölgede çevrelemek söz konusu olduğunda, Grönland'ın da söz konusu olması mantıklı geliyor" diye konuşan Casteglione, sözlerini şöyle sürdürdü:Casteglione, "Bu analizin tamamını anlamak için kesinlikle kilit önemi olan bir nokta, ABD'nin Grönland'da doğrudan müdahalesi meselesidir. Bu, NATO için ne anlama gelir?" sorusunu sordu ve şöyle sevam etti:

