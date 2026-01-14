Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/anket-amerikalilarin-cogu-dis-mudahalede-cok-ileri-gidildigini-dusunuyor-1102741555.html
Haber ajansı Associated Press (AP) ile NORC Kamu Politikası Araştırma Merkezi’nin 8-11 Ocak tarihleri arasında 1.203 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara Washington’un küresel rolü ve dış politikadaki askeri müdahalelerle ilgili görüşleri soruldu.Ankete göre öne çıkan sonuçlar:Venezuela’ya müdahaleye bakışAnkete katılanların ‘yaklaşık yarısı’ ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin yasadışı uyuşturucu akışını durdurma açısından ‘iyi bir gelişme’ olacağını düşünüyor. Yüzde 44’ü bunun Venezuela halkı açısından da olumlu olacağı görüşünde.Amerika’nın dünya politikası algısı:Ankete göre çoğu Amerikalı, ülkenin küresel meselelerde daha az ‘aktif rol’ almasını istiyor; bu eğilim özellikle Demokratlar ve bağımsız seçmenlerde öne çıkıyor.
Yeni bir ankete göre Amerikalıların yüzde 56’sı ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere müdahalede ordu kullanımında ‘çok ileri gittiğini’ düşünüyor. Bir kısmı ‘fazlasıyla ileri’, bazıları ise ‘gereğinden çok’ diyor.
Haber ajansı Associated Press (AP) ile NORC Kamu Politikası Araştırma Merkezi’nin 8-11 Ocak tarihleri arasında 1.203 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara Washington’un küresel rolü ve dış politikadaki askeri müdahalelerle ilgili görüşleri soruldu.
Ankete göre öne çıkan sonuçlar:
Katılımcıların yüzde 56’sı, Trump’ın ordunun uluslararası müdahalelerde kullanılmasında ‘çok ileri gittiğini’ belirtti. Yüzde 35’i bu müdahaleleri ‘olması gerektiği kadar’ buldu.
Cumhuriyetçilerin yüzde 71’i, Trump’ın askeri müdahaleler konusunda ‘doğru yönde ilerlediğini’ söylerken, Demokratların yaklaşık yüzde 90’ı bu yöntemi onaylamıyor.
Halkın yaklaşık yüzde 57’si, Trump’ın Venezuela’daki duruşunu ‘onaylamadığını’ ifade etti. Dış politika genel değerlendirmesinde bu oran yüzde 61 oldu.
Venezuela’ya müdahaleye bakış
Ankete katılanların ‘yaklaşık yarısı’ ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin yasadışı uyuşturucu akışını durdurma açısından ‘iyi bir gelişme’ olacağını düşünüyor. Yüzde 44’ü bunun Venezuela halkı açısından da olumlu olacağı görüşünde.
Amerika’nın dünya politikası algısı:
Ankete göre çoğu Amerikalı, ülkenin küresel meselelerde daha az ‘aktif rol’ almasını istiyor; bu eğilim özellikle Demokratlar ve bağımsız seçmenlerde öne çıkıyor.