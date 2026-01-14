https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/anket-amerikalilarin-cogu-dis-mudahalede-cok-ileri-gidildigini-dusunuyor-1102741555.html

Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor

Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir ankete göre Amerikalıların yüzde 56’sı ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere müdahalede ordu kullanımında ‘çok ileri gittiğini’ düşünüyor. Bir... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T18:08+0300

2026-01-14T18:08+0300

2026-01-14T18:12+0300

dünya

abd

anket

dış müdahale

associated press (ap)

venezuela

amerika

haberler

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_fc599390bbc1ead10e8918c6402cc7b7.jpg

Haber ajansı Associated Press (AP) ile NORC Kamu Politikası Araştırma Merkezi’nin 8-11 Ocak tarihleri arasında 1.203 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara Washington’un küresel rolü ve dış politikadaki askeri müdahalelerle ilgili görüşleri soruldu.Ankete göre öne çıkan sonuçlar:Venezuela’ya müdahaleye bakışAnkete katılanların ‘yaklaşık yarısı’ ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin yasadışı uyuşturucu akışını durdurma açısından ‘iyi bir gelişme’ olacağını düşünüyor. Yüzde 44’ü bunun Venezuela halkı açısından da olumlu olacağı görüşünde.Amerika’nın dünya politikası algısı:Ankete göre çoğu Amerikalı, ülkenin küresel meselelerde daha az ‘aktif rol’ almasını istiyor; bu eğilim özellikle Demokratlar ve bağımsız seçmenlerde öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiyede-robotik-cerrahi-ne-durumda-1102738743.html

venezuela

amerika

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, anket, dış müdahale, associated press (ap), venezuela, amerika, haberler, washington