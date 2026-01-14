Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/anket-amerikalilarin-cogu-dis-mudahalede-cok-ileri-gidildigini-dusunuyor-1102741555.html
Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor
Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir ankete göre Amerikalıların yüzde 56’sı ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere müdahalede ordu kullanımında ‘çok ileri gittiğini’ düşünüyor. Bir... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T18:08+0300
2026-01-14T18:12+0300
dünya
abd
anket
dış müdahale
associated press (ap)
venezuela
amerika
haberler
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_fc599390bbc1ead10e8918c6402cc7b7.jpg
Haber ajansı Associated Press (AP) ile NORC Kamu Politikası Araştırma Merkezi’nin 8-11 Ocak tarihleri arasında 1.203 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara Washington’un küresel rolü ve dış politikadaki askeri müdahalelerle ilgili görüşleri soruldu.Ankete göre öne çıkan sonuçlar:Venezuela’ya müdahaleye bakışAnkete katılanların ‘yaklaşık yarısı’ ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin yasadışı uyuşturucu akışını durdurma açısından ‘iyi bir gelişme’ olacağını düşünüyor. Yüzde 44’ü bunun Venezuela halkı açısından da olumlu olacağı görüşünde.Amerika’nın dünya politikası algısı:Ankete göre çoğu Amerikalı, ülkenin küresel meselelerde daha az ‘aktif rol’ almasını istiyor; bu eğilim özellikle Demokratlar ve bağımsız seçmenlerde öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiyede-robotik-cerrahi-ne-durumda-1102738743.html
venezuela
amerika
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d32ad67823734edd656fb4861bd2c5fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, anket, dış müdahale, associated press (ap), venezuela, amerika, haberler, washington
abd, anket, dış müdahale, associated press (ap), venezuela, amerika, haberler, washington

Anket: Amerikalıların çoğu dış müdahalede ‘çok ileri gidildiğini’ düşünüyor

18:08 14.01.2026 (güncellendi: 18:12 14.01.2026)
© Stringer Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi
 Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© Stringer
Abone ol
Yeni bir ankete göre Amerikalıların yüzde 56’sı ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere müdahalede ordu kullanımında ‘çok ileri gittiğini’ düşünüyor. Bir kısmı ‘fazlasıyla ileri’, bazıları ise ‘gereğinden çok’ diyor.
Haber ajansı Associated Press (AP) ile NORC Kamu Politikası Araştırma Merkezi’nin 8-11 Ocak tarihleri arasında 1.203 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara Washington’un küresel rolü ve dış politikadaki askeri müdahalelerle ilgili görüşleri soruldu.
Ankete göre öne çıkan sonuçlar:
Katılımcıların yüzde 56’sı, Trump’ın ordunun uluslararası müdahalelerde kullanılmasında ‘çok ileri gittiğini’ belirtti. Yüzde 35’i bu müdahaleleri ‘olması gerektiği kadar’ buldu.
Cumhuriyetçilerin yüzde 71’i, Trump’ın askeri müdahaleler konusunda ‘doğru yönde ilerlediğini’ söylerken, Demokratların yaklaşık yüzde 90’ı bu yöntemi onaylamıyor.
Halkın yaklaşık yüzde 57’si, Trump’ın Venezuela’daki duruşunu ‘onaylamadığını’ ifade etti. Dış politika genel değerlendirmesinde bu oran yüzde 61 oldu.

Venezuela’ya müdahaleye bakış

Ankete katılanların ‘yaklaşık yarısı’ ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin yasadışı uyuşturucu akışını durdurma açısından ‘iyi bir gelişme’ olacağını düşünüyor. Yüzde 44’ü bunun Venezuela halkı açısından da olumlu olacağı görüşünde.
Amerika’nın dünya politikası algısı:
Ankete göre çoğu Amerikalı, ülkenin küresel meselelerde daha az ‘aktif rol’ almasını istiyor; bu eğilim özellikle Demokratlar ve bağımsız seçmenlerde öne çıkıyor.
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de robotik cerrahi ne durumda?
16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала