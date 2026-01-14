https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiyede-robotik-cerrahi-ne-durumda-1102738743.html
Türkiye’de robotik cerrahi ne durumda?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Doktor Gökhan Demirayak oldu. 14.01.2026
2026-01-14T16:56+0300
2026-01-14T16:56+0300
2026-01-14T16:56+0300
Jinekoloji Kadın Hastalıkları Bölümü Doçent Doktor Gökhan Demirayak, Türkiye’de kadın hastalıkları alanında robotik cerrahinin ne durumda olduğunu ve açık ameliyatlara kıyasla ne gibi avantajları bulunduğunu anlattı.Demirayak, gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını şöyle yanıtladı:'Robotik cerrahide daha zor yerlere ulaşabiliyorsunuz'
Jinekoloji Kadın Hastalıkları Bölümü Doçent Doktor Gökhan Demirayak, Türkiye’de kadın hastalıkları alanında robotik cerrahinin ne durumda olduğunu ve açık ameliyatlara kıyasla ne gibi avantajları bulunduğunu anlattı.
Demirayak, gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını şöyle yanıtladı:
“İlk zamanlar tüm ameliyatları açık cerrahiyle gerçekleştiriyorduk ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha minimal cerrahilerle hastalar ameliyat sonrası dönemi rahat geçirebiliyor. Hastalardaki en önemli ağrı nedeni karın ön duvarı ya da öbür bölümlerde ameliyat kesesinin olduğu yerdeki ağrılar. Ameliyatla ilgisi olmamasına rağmen akciğer sorunları da yaşanıyor. Minimal cerrahilerle tamamen vajinal yoldan bu ameliyatları yapabiliyoruz, bu hastalarda ağrılar daha az oluyor.”
'Robotik cerrahide daha zor yerlere ulaşabiliyorsunuz'
“Artık rahim alınması ameliyatında açık ameliyatı hemen hemen hiç uygulamıyorum. Açık cerrahileri ancak çok çok büyük tümörlerde tercih ediyoruz. Robotik cerrahide üç boyutlu görüntü sağlanıyor ve bu sayede derinlik hissiniz oluyor. Kolları 540 derece hareket edebiliyor ve biz çok daha zor yerlere ulaşabiliyoruz. Eskiden açık ameliyatlarda erişemediğimiz noktalara robotik cerrahiyle erişebiliyoruz. Göbeğin üstüne doğrudan kamerayla girebildiğimiz için kolayca ulaşabiliyoruz. Açık cerrahiye kıyasla çok daha fazla avantaj sağlıyor.”