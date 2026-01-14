Türkiye’de robotik cerrahi ne durumda?

“Artık rahim alınması ameliyatında açık ameliyatı hemen hemen hiç uygulamıyorum. Açık cerrahileri ancak çok çok büyük tümörlerde tercih ediyoruz. Robotik cerrahide üç boyutlu görüntü sağlanıyor ve bu sayede derinlik hissiniz oluyor. Kolları 540 derece hareket edebiliyor ve biz çok daha zor yerlere ulaşabiliyoruz. Eskiden açık ameliyatlarda erişemediğimiz noktalara robotik cerrahiyle erişebiliyoruz. Göbeğin üstüne doğrudan kamerayla girebildiğimiz için kolayca ulaşabiliyoruz. Açık cerrahiye kıyasla çok daha fazla avantaj sağlıyor.”