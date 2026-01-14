Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD temsilcisi Witkoff Gazze planının 2. aşamasını duyurdu: Teknokratik yönetim, silahsızlanma
ABD temsilcisi Witkoff Gazze planının 2. aşamasını duyurdu: Teknokratik yönetim, silahsızlanma
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın 'Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını duyurdu.
2026-01-14T19:50+0300
2026-01-14T19:53+0300
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan planın ikinci aşamasının, bölge içinde teknokratik bir Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte başlatıldığını duyurdu. 'Ciddi sonuçlar doğuracaktır'Witkoff, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, Hamas'ın nihai yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini, buna hayatını kaybetmiş son rehinenin derhal iadesinin de dahil olmasını beklemektedir. Bunun yapılmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
ABD temsilcisi Witkoff Gazze planının 2. aşamasını duyurdu: Teknokratik yönetim, silahsızlanma

19:50 14.01.2026 (güncellendi: 19:53 14.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın 'Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını duyurdu. İkinci aşama 'ateşkesten silahsızlandırmaya, teknokratik yönetime ve yeniden inşaya geçiş' olarak tanımlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan planın ikinci aşamasının, bölge içinde teknokratik bir Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte başlatıldığını duyurdu.

'Ciddi sonuçlar doğuracaktır'

Witkoff, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, Hamas'ın nihai yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini, buna hayatını kaybetmiş son rehinenin derhal iadesinin de dahil olmasını beklemektedir. Bunun yapılmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
