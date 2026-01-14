https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-temsilcisi-witkoff-gazze-planinin-2-asamasini-duyurdu-teknokratik-yonetim-silahsizlanma-1102743935.html
ABD temsilcisi Witkoff Gazze planının 2. aşamasını duyurdu: Teknokratik yönetim, silahsızlanma
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın 'Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını duyurdu. İkinci aşama 'ateşkesten silahsızlandırmaya... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan planın ikinci aşamasının, bölge içinde teknokratik bir Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte başlatıldığını duyurdu. 'Ciddi sonuçlar doğuracaktır'Witkoff, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, Hamas'ın nihai yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini, buna hayatını kaybetmiş son rehinenin derhal iadesinin de dahil olmasını beklemektedir. Bunun yapılmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
19:50 14.01.2026 (güncellendi: 19:53 14.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın 'Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını duyurdu. İkinci aşama 'ateşkesten silahsızlandırmaya, teknokratik yönetime ve yeniden inşaya geçiş' olarak tanımlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan planın ikinci aşamasının, bölge içinde teknokratik bir Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte başlatıldığını duyurdu.
'Ciddi sonuçlar doğuracaktır'
Witkoff, X platformunda yaptığı paylaşımda, "ABD, Hamas'ın nihai yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini, buna hayatını kaybetmiş son rehinenin derhal iadesinin de dahil olmasını beklemektedir. Bunun yapılmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.