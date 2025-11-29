https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/abd-tum-siginma-kararlarini-askiya-aliyor-afganistan-pasaportuna-vize-karari-da-askida-1101402185.html

ABD tüm sığınma kararlarını askıya aldı: Afganistan pasaportuna vize kararı da askıda

ABD tüm sığınma kararlarını askıya aldı: Afganistan pasaportuna vize kararı da askıda

Trump yönetimi, bu yılın başlarında sığınma hakkı alan bir Afgan vatandaşı tarafından iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulması olayının ardından sığınma talebinde... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD göçmenlik yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırının ardından, ABD'nin tüm sığınma başvurularına ilişkin kararları askıya aldığını açıkladı.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, söz konusu karari sosyal medya hesabindan şöyle duyurdu:Afganistan pasaportuna vize kararı da askıdaAyrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD'nin tüm Afgan pasaportu sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını söyledi.

