ABD tüm sığınma kararlarını askıya aldı: Afganistan pasaportuna vize kararı da askıda
ABD tüm sığınma kararlarını askıya aldı: Afganistan pasaportuna vize kararı da askıda
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, bu yılın başlarında sığınma hakkı alan bir Afgan vatandaşı tarafından iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulması olayının ardından sığınma talebinde...
ABD göçmenlik yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırının ardından, ABD'nin tüm sığınma başvurularına ilişkin kararları askıya aldığını açıkladı.ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, söz konusu karari sosyal medya hesabindan şöyle duyurdu:Afganistan pasaportuna vize kararı da askıdaAyrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD'nin tüm Afgan pasaportu sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını söyledi.
04:02 29.11.2025 (güncellendi: 04:03 29.11.2025)
Trump yönetimi, bu yılın başlarında sığınma hakkı alan bir Afgan vatandaşı tarafından iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulması olayının ardından sığınma talebinde bulunan göçmenlerle ilgili tüm kararları askıya aldı. Ayrıca Afgan pasaportu sahiplerine vize verilmeyecek.
ABD göçmenlik yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırının ardından, ABD'nin tüm sığınma başvurularına ilişkin kararları askıya aldığını açıkladı.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, söz konusu karari sosyal medya hesabindan şöyle duyurdu:
USCIS, her göçmenin mümkün olan en üst düzeyde güvenlik incelemesinden ve taramadan geçmesini sağlayana kadar tüm sığınma kararlarını durdurdu. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir
Afganistan pasaportuna vize kararı da askıda
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD'nin tüm Afgan pasaportu sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını söyledi.
Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden tüm bireyler için vize vermeyi durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusumuzu ve halkımızı korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur."