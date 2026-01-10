https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/trump-yonetimi-irana-yonelik-olasi-saldiri-hedeflerini-gorustu-1102642161.html

‘Trump yönetimi, İran’a yönelik olası saldırı hedeflerini görüştü’

‘Trump yönetimi, İran’a yönelik olası saldırı hedeflerini görüştü’

Sputnik Türkiye

Wall Street Journal, ABD'li yetkililerin Başkan Donald Trump'ın sert açıklamaları sonrası İran'a yönelik muhtemel saldırı senaryolarını ve vurulabilecek... 10.01.2026

Wall Street Journal (WSJ), Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit içeren açıklamalarının ardından, İran’a saldırı gerekliliği doğması halinde nasıl bir operasyon yapılabileceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği üzerine ön görüşmeler yürütüldüğünü öne sürdü.Habere göre masadaki seçeneklerden biri, İran’daki çeşitli askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısı düzenlenmesi. Ancak kaynaklar, bu değerlendirmelerin Pentagon ve Beyaz Saray’ın rutin “ihtimal planlaması” çerçevesinde yürütüldüğünü, şu an için fiilen saldırıya gidileceğine dair bir işaret bulunmadığını vurguladı.Yetkililer, ayrıca şu aşamada İran’a yönelik saldırıya hazırlık amacıyla herhangi bir askeri sevkiyat ya da lojistik hazırlığın yapılmadığını kaydetti. Washington yönetimi içinde İran’a yönelik bir saldırı konusunda ortak bir mutabakatın da henüz oluşmadığı belirtildi.Söz konusu görüşmeler, Trump’ın kısa süre önce İran’daki protestolarda sivil kayıpların olması halinde ciddi sonuçlar doğabileceği yönündeki açıklamalarının ardından gündeme geldi. Trump ayrıca, Washington’un İran halkına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

