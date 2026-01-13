https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/kallas-rusyaya-yonelik-20nci-yaptirim-paketi-calismalarini-subatta-tamamlamayi-hedefliyoruz-1102710920.html
Kallas: Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketi çalışmalarını şubatta tamamlamayı hedefliyoruz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketine ilişkin çalışmalarını şubat ayında tamamlamayı planladığını söyledi.Kallas, “20’nci yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.AB’nin daha önce kabul ettiği yaptırım paketlerine yenisinin eklenmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Kallas, paketin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.AB dış politika şefi ayrıca, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler konusunda da değerlendirmede bulundu. Kallas, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin “o kadar da iyi olmadığını” söyleyerek, taraflar arasında “açık görüş ayrılıkları bulunan noktalar” olduğunu vurguladı.
