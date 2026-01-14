https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/2025te-sgkya-en-cok-borcu-olan-belediyeler-belli-oldu-1102735355.html

2025'te SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu

2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borcu olan belediyeler belli oldu. 18,1 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer... 14.01.2026

ekonomi̇

belediye

borç

sgk

vedat ışıkhan

i̇bb

2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borcu olan belediyeler belli oldu.Belediyelerin SGK'ya toplam prim borçları, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı.Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.Belediyelerin borçlarıBelediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı.İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

