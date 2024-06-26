Eski Beykoz Belediye Başkanı'ndan borç afişine ilişkin açıklama: 3 kuruşluk tazminat davası açıyoruz

"Mevcut belediye başkanının imzasıyla sunulduğu mecliste CHP'li üyeler tarafından da kabul edilen kesin hesap cetvelini neden internet sitesine yüklemediniz? Birer sayfasını örnek olarak eklediğim Gelir ve Gider sayfalarında her bir kalemin kodu bulunmaktadır. Astığınız afişte yer alan 'Belediye Aleyhine Açılan Davalardan Doğan Borçlar' ve 'Gecikme Faizi' başlıklarıyla yazdığınız hayali borçların neden diğer kalemler gibi kodu bulunmamaktadır? Bu borç kalemleri kesin hesap cetvelinde olmadığı için mi? Meclis üyelerinizin de onayladığı kesin hesap cetvelinde yer almayan hayali bir şeyi neden borç gibi yazdınız? Beytaş'ın belediyeye olan borcunu neden hem Beytaş'ın hem belediyenin ayrı ayrı borcu varmış gibi iki kez hesapladınız? Fazladan 2 milyar TL'yi aşkın borç uydururken hadi bize iftira etmeye utanmadınız, milletten ve kendinizden de mi utanmadınız?''