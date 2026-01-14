https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/2025-yili-kayitlardaki-en-sicak-ucuncu-yil-oldu-kuresel-isinma-147-dereceye-ulasti-1102723706.html

2025 yılı kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu: Küresel ısınma 1,47 dereceye ulaştı

2025 yılında küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1,47 derece üstüne çıktı. Buna göre geçtiğimiz yıl, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl oldu... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Dünya genelinde artan sıcaklıklar 2025 yılında da rekor seviyelere yakın seyretti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin (C3S) yayımladığı verilere göre 2025, kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu.Copernicus analizine göre geçen yıl küresel ortalama yüzey sıcaklığı 14,97 derece olarak ölçüldü. Bu değer, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktığını gösterdi. Böylece 2025,2024 ve 2023'ün ardından en sıcak yıllar sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.Dünyanın en sıcak yılları son 11 yılda yaşandıKayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2024’te küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme kıyasla 1,6 dereceye ulaşırken, 2023’te bu artış 1,48 derece olarak hesaplanmıştı. Copernicus, uzun vadeli küresel ısınma seviyesinin halihazırda sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,4 derece üzerinde olduğunu vurguladı.Son veriler, küresel sıcaklık artışının sürekliliğini de ortaya koyuyor. Buna göre dünyada son 11 yıl, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olarak sıralandı. Ayrıca 2023-2025 dönemindeki ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,5 derecenin aşıldığı ilk üç yıllık dönem olarak kayıtlara geçti.2025 en sıcak üçüncü yıl olduÖte yandan Kaliforniya merkezli araştırma kuruluşu Berkeley Earth de yayımladığı eş zamanlı analizde 2025’in, 1850’den bu yana kaydedilen en sıcak üçüncü yıl olduğunu doğruladı. Buna göre 2024 en sıcak yıl olmayı sürdürürken, 2023 ikinci sıradaki yerini korudu.ECMWF Genel Direktörü Florian Pappenberger, dünyanın en sıcak 10 yıllık döneminin içinde bulunulduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel verilerin belirleyici rolüne dikkat çekti. C3S Direktörü Carlo Buontempo ise son 11 yılın tamamının rekor sıcaklıklarla geçmesinin iklim değişikliğinin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Dünya, Paris Anlaşması ile belirlenen uzun vadeli sıcaklık sınırına hızla yaklaşıyor. Bu sınırı aşmak artık kaçınılmaz görünüyor. Şu an yapılabilecek en önemli şey, bu aşımın toplumlar ve doğal sistemler üzerindeki etkilerini en iyi şekilde yönetmek” değerlendirmesinde bulundu.

