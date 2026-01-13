https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/zamli-memur-maasi-ne-zaman-yatacak-zam-farklari-yatti-mi-1102689887.html
Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?
Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?
Sputnik Türkiye
Memur zammı 5 Ocak tarihinde belli oldu. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla memur maaşı farklarının ödeneceği tarih de merak ediliyor. Zamlı... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:49+0300
2026-01-13T09:49+0300
2026-01-13T09:49+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2026 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?En düşük memur maaşı ne kadar oldu?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.Memur zammı nasıl hesaplanıyor?Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.Memur maaş farkı ne zaman yatacak?Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacakZamlı memur maaşları ne zaman yatacak?Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/zamli-memur-ve-emekli-maasi-ne-zaman-odenecek-iste-odeme-takvimi-1102490624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
memur zammi 2026 son daki̇ka! memur maaşı farkı ne zaman yatacak? tarih belli oldu mu?
memur zammi 2026 son daki̇ka! memur maaşı farkı ne zaman yatacak? tarih belli oldu mu?
Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?
Memur zammı 5 Ocak tarihinde belli oldu. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla memur maaşı farklarının ödeneceği tarih de merak ediliyor. Zamlı maaşların ödeme takvimi netleşti. Ocak 2026-Temmuz 2026 döneminde memur yüzde 18.6 zam almış olacak. Peki memur maaşı farkı ne zaman yatacak?
Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2026 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.
Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.
Memur zammı nasıl hesaplanıyor?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.