Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi
Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi
Zamlı memur ve emekli maaşı ödemeleri için takvim merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19’luk 6 aylık enflasyon artışını ayın 17–28’i arasında... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T13:50+0300
2026-01-05T13:50+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
2026 memur ve emekli zammı
emekli
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30.89, temmuzdan bu yana 6 aylık oran ise yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Bu oranlar, emekli ve memur maaş artışlarını kesinleştirdi. 2026’nın ilk 6 ayına ilişkin artışlar bu ay hesaplara yansıyacak.Memura enflasyon farkı oluştuSSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı yüzde 12.19 olurken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmedeki yüzde 11’lik artışa ek olarak 6,85 puan enflasyon farkı aldı. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam artışı yüzde 18.60 olarak hesaplandı.En düşük maaşlar belli olduZam oranlarıyla birlikte taban aylıklar da netleşti.En düşük emekli maaşı değişir mi?En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artışına göre yükseltiliyor. Ancak hükümet yeni bir rakam belirleyebilir. Bu tutar, yasal düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Yasa ödeme günlerine yetişirse zamlı ödeme yapılacak; yetişmezse fark daha sonra hesaplara yatırılacak.Ödemeler bu ay4A SSK emekli maaşı ödeme günleri4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi
zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek, memur maaş zammı 2026, emekli maaş zammı 2026, ssk emekli maaşı ödeme günleri, bağ-kur emekli maaşı ödeme takvimi, memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak, ocak 2026 zamlı maaşlar, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, en düşük memur maaşı 2026, 6 aylık enflasyon farkı, memur enflasyon farkı yüzde kaç, ssk ve bağ-kur emeklileri zam oranı

Zamlı memur ve emekli maaşı ödemeleri için takvim merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19’luk 6 aylık enflasyon artışını ayın 17–28’i arasında alacak. Memur ve memur emeklileri için toplam artış yüzde 18.60 oldu; memurlar 15’inde zamlı maaşlarını alırken, memur emeklilerine zam farkları bu ay içinde yatırılacak.
Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30.89, temmuzdan bu yana 6 aylık oran ise yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Bu oranlar, emekli ve memur maaş artışlarını kesinleştirdi. 2026’nın ilk 6 ayına ilişkin artışlar bu ay hesaplara yansıyacak.

Memura enflasyon farkı oluştu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı yüzde 12.19 olurken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmedeki yüzde 11’lik artışa ek olarak 6,85 puan enflasyon farkı aldı. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam artışı yüzde 18.60 olarak hesaplandı.

En düşük maaşlar belli oldu

Zam oranlarıyla birlikte taban aylıklar da netleşti.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 18.939 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL
En düşük memur maaşı: 61.890 TL

En düşük emekli maaşı değişir mi?

En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artışına göre yükseltiliyor. Ancak hükümet yeni bir rakam belirleyebilir. Bu tutar, yasal düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Yasa ödeme günlerine yetişirse zamlı ödeme yapılacak; yetişmezse fark daha sonra hesaplara yatırılacak.

Ödemeler bu ay

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Zamlı maaşlar ayın 17–28’i arasında
Memur emeklileri: Ay başında ödenen maaşlara zam farkı bu ay içinde
Memurlar: Zamlı maaşlar ayın 15’inde

4A SSK emekli maaşı ödeme günleri

Son rakam 917’si
718’i
519’u
320’si
121’i
822’si
623’ü
424’ü
225’i
026’sı

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

Son iki hanesi 5, 7, 925’i
3, 126’sı
4, 6, 827’si
0, 228’i
