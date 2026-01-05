https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/zamli-memur-ve-emekli-maasi-ne-zaman-odenecek-iste-odeme-takvimi-1102490624.html

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi

Zamlı memur ve emekli maaşı ödemeleri için takvim merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19’luk 6 aylık enflasyon artışını ayın 17–28’i arasında... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30.89, temmuzdan bu yana 6 aylık oran ise yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Bu oranlar, emekli ve memur maaş artışlarını kesinleştirdi. 2026’nın ilk 6 ayına ilişkin artışlar bu ay hesaplara yansıyacak.Memura enflasyon farkı oluştuSSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı yüzde 12.19 olurken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmedeki yüzde 11’lik artışa ek olarak 6,85 puan enflasyon farkı aldı. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam artışı yüzde 18.60 olarak hesaplandı.En düşük maaşlar belli olduZam oranlarıyla birlikte taban aylıklar da netleşti.En düşük emekli maaşı değişir mi?En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artışına göre yükseltiliyor. Ancak hükümet yeni bir rakam belirleyebilir. Bu tutar, yasal düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Yasa ödeme günlerine yetişirse zamlı ödeme yapılacak; yetişmezse fark daha sonra hesaplara yatırılacak.Ödemeler bu ay4A SSK emekli maaşı ödeme günleri4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

