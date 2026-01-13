https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/zaharova-zelenskiy-ve-batili-hamileri-gazeteci-katliamlarinin-sorumlulugundan-kacamayacak-1102692930.html

Zaharova: Zelenskiy ve Batılı hamileri gazeteci katliamlarının sorumluluğundan kaçamayacak

Zaharova: Zelenskiy ve Batılı hamileri gazeteci katliamlarının sorumluluğundan kaçamayacak

13.01.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy ve Batılı hamilerinin gazeteci ve savaş muhabiri katliamlarının sorumluluğundan kaçamayacaklarını vurguladı.Rusya Basın Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Zaharova, "Onlarca gazeteci ve savaş muhabiri, maalesef cephede Ukrayna ordusundaki neo-Naziler veya temas hattından uzakta Kiev rejiminin sabotajcıları tarafından düzenlenen hedefli saldırıların kurbanı olarak inançları uğruna en yüksek bedeli ödediler" dedi."Bu kanlı suçların ve terör saldırılarının failleri, onların yöneticileri ve Zelenskiy rejiminin işlediği vahşetlerin Batılı hamileri, uluslararası hukukta medya çalışanı kabul edilen sivillerin bu ve diğer katliamlarından sorumlu tutulmaktan kaçamayacak" ifadelerini kullanan Zaharova, ilgili uluslararası kuruluşların muhaliflere yönelik bu terör eylemleri karşısındaki bilinçli sessizliğinin de onları kurtaramayacağını vurguladı.Zaharova, Rusya'nın adaletin tecelli etmesi ve görev başında hayatını kaybeden tüm gazetecilerin anısının yaşatılması, sorumluların hak ettikleri kaçınılmaz cezaları almalarının sağlanması için her türlü çabayı göstereceğinin de altını çizdi.

