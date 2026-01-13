Yarıyıl tatili 16 Ocak'ta başlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/yariyil-tatili-16-ocakta-basliyor-1102688051.html
Türkiye’de 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.Yarıyıl tatili, 16 Ocak Cuma günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. Tatilin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılarak başlayacak.İkinci dönem içerisinde uygulanacak ara tatil ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu süreçte kısa bir mola vererek ikinci dönemin kalan kısmına hazırlanacak.2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek ve öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak.
