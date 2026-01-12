https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/bazi-illerde-egitime-ara-verildi-13-ocak-tatil-olan-il-ve-ilceler-belli-oldu-1102683740.html

Bazı illerde eğitime ara verildi: 13 Ocak tatil olan il ve ilçeler belli oldu

Bazı illerde eğitime ara verildi: 13 Ocak tatil olan il ve ilçeler belli oldu

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları okullarda eğitim-öğretimi etkiledi.Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Ordu, Muş, Tokat ve Bingöl’de il genelinde, Hakkari’de tüm eğitim kurumlarında, Yozgat, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Mardin’de ise bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Sinop’ta ise bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.Kar tatili kararlarında yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve çığ riski etkili oldu. Birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarıyla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.13 Ocak Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler:

