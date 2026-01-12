Bazı illerde eğitime ara verildi: 13 Ocak tatil olan il ve ilçeler belli oldu
© AA / Yasemin Aleyna TufanKar tatili
© AA / Yasemin Aleyna Tufan
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.
Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları okullarda eğitim-öğretimi etkiledi.
Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Ordu, Muş, Tokat ve Bingöl’de il genelinde, Hakkari’de tüm eğitim kurumlarında, Yozgat, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas ve Mardin’de ise bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Sinop’ta ise bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Kar tatili kararlarında yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve çığ riski etkili oldu. Birçok ilde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarıyla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.
13 Ocak Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler:
Ordu: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye (tüm okullar)
Kahramanmaraş:
Tüm ilçelerde: Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun, Nurhak
Kısmi: Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık (kırsal mahallelerdeki bazı okullar)
Muş: İl genelinde (üniversite hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumları)
Sinop:
Taşımalı eğitim: Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçe
Kısmi taşımalı eğitim: Boyabat
Yozgat: İl merkeziyle Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan
Malatya:
Tüm okullar: Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende
Taşımalı eğitim: Yazıhan (bazı okullar)
Tokat: İl genelinde
Sivas: Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş
Bingöl: İl genelinde
Mardin: Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur
Hakkari: İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları