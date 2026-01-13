https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/venezuelada-siyasi-tutuklular-dahil-116-kisi-serbest-birakildi-1102689743.html
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, önceki açıklamasında ulusal... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:39+0300
2026-01-13T09:39+0300
2026-01-13T09:39+0300
dünya
jorge rodriguez
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102608643_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0ca00c21ccf6f78e6f93597c9f59ac02.jpg
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/venezuelada-siyasi-tutuklular-dahil-cok-sayida-mahkum-serbest-birakildi-1102604120.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102608643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e1146a46a9c3ed9d11248bcf0e5cdaad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jorge rodriguez, venezuela
jorge rodriguez, venezuela
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, önceki açıklamasında ulusal barışı ve birliği sağlamak için tutukluların serbest bırakılacağını duyurmuştu.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.
İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.
Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.
Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.