Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/venezuelada-siyasi-tutuklular-dahil-116-kisi-serbest-birakildi-1102689743.html
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, önceki açıklamasında ulusal... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:39+0300
2026-01-13T09:39+0300
dünya
jorge rodriguez
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102608643_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0ca00c21ccf6f78e6f93597c9f59ac02.jpg
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/venezuelada-siyasi-tutuklular-dahil-cok-sayida-mahkum-serbest-birakildi-1102604120.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102608643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e1146a46a9c3ed9d11248bcf0e5cdaad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jorge rodriguez, venezuela
jorge rodriguez, venezuela

Venezuela'da siyasi tutuklular dahil 116 kişi serbest bırakıldı

09:39 13.01.2026
© REUTERS / Gaby OraaVenezuela mahkum yakınlarının bekleyişi
Venezuela mahkum yakınlarının bekleyişi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Abone ol
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, önceki açıklamasında ulusal barışı ve birliği sağlamak için tutukluların serbest bırakılacağını duyurmuştu.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.
İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.
Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.
Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
DÜNYA
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil çok sayıda mahkum serbest bırakıldı
9 Ocak, 09:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала