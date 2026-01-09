https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/venezuelada-siyasi-tutuklular-dahil-cok-sayida-mahkum-serbest-birakildi-1102604120.html

Venezuela'da siyasi tutuklular dahil çok sayıda mahkum serbest bırakıldı

Venezuela'da siyasi tutuklular dahil çok sayıda mahkum serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişi cezaevinden tahliye edildi. Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T09:00+0300

2026-01-09T09:00+0300

2026-01-09T09:00+0300

dünya

venezuela

jorge rodriguez

nicolas maduro

ulusal meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102511279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4e5295e391b9e1e2cc7c74501521289.jpg

Ulusal basında yer alan habere göre, devlet televizyonu VTV’ye konuşan Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.Rodriguez, süreçteki katkıları nedeniyle eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ve Katar yönetimine teşekkür ederek, "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin" ifadelerini kullandı.AN Başkanı Rodriguez, anayasada belirlenen kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa her zaman açık olduklarını belirterek, ülkedeki barış ortamının güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, çok sayıda tutuklu kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.Yetkililer, Venezuela'da şu ana kadar kaç kişinin serbest bırakıldığına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in son açıklamasına göre, ülkede 863 siyasi mahkum bulunuyor ve bunların 86'sı çifte vatandaşlık hakkına sahip kişilerden oluşuyor.ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuelaya-askeri-mudahaleyi-engellemeye-calisan-cumhuriyetci-senatorler-asla-yeniden-1102599386.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezuela, jorge rodriguez, nicolas maduro, ulusal meclis