Venezuela'da siyasi tutuklular dahil çok sayıda mahkum serbest bırakıldı
Venezuela'da siyasi tutuklular dahil çok sayıda mahkum serbest bırakıldı
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişi cezaevinden tahliye edildi. Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı... 09.01.2026
Ulusal basında yer alan habere göre, devlet televizyonu VTV’ye konuşan Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.Rodriguez, süreçteki katkıları nedeniyle eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ve Katar yönetimine teşekkür ederek, "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin" ifadelerini kullandı.AN Başkanı Rodriguez, anayasada belirlenen kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa her zaman açık olduklarını belirterek, ülkedeki barış ortamının güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, çok sayıda tutuklu kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.Yetkililer, Venezuela'da şu ana kadar kaç kişinin serbest bırakıldığına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in son açıklamasına göre, ülkede 863 siyasi mahkum bulunuyor ve bunların 86'sı çifte vatandaşlık hakkına sahip kişilerden oluşuyor.ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
09:00 09.01.2026
Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez
Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA / Ivan McGregor
Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişi cezaevinden tahliye edildi. Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Ulusal basında yer alan habere göre, devlet televizyonu VTV’ye konuşan Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Rodriguez, süreçteki katkıları nedeniyle eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ve Katar yönetimine teşekkür ederek, "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin" ifadelerini kullandı.
AN Başkanı Rodriguez, anayasada belirlenen kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa her zaman açık olduklarını belirterek, ülkedeki barış ortamının güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, çok sayıda tutuklu kişinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Yetkililer, Venezuela'da şu ana kadar kaç kişinin serbest bırakıldığına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.
Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in son açıklamasına göre, ülkede 863 siyasi mahkum bulunuyor ve bunların 86'sı çifte vatandaşlık hakkına sahip kişilerden oluşuyor.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.
Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
