Emekli bayram ikramiyesi için 2 senaryo masada: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyesi için 2 senaryo masada: Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

2026 emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Zamların ardından ikramiye tutarı için iki formül öne çıkıyor. Kulislerde artışın 5 bin TL ile 5 bin 500... 13.01.2026

Asgari ücret ve emekli zamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Kulislerde, artışın 1.000– bin 500 TL bandında olabileceği, toplam tutarın 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin TL seçeneğinin öne çıktığı ifade ediliyor.Bayram ikramiyesi 2018’de başladıİlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren emekli bayram ikramiyesi, geçen yıl 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl için hesaplamalar, artışın 1.000– Bin 500 TL aralığında olabileceğine işaret ediyor.Zamlar netleşti, sıra ikramiyedeSSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 artış getirildi. 20 bin TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin TBMM süreci sürüyor. Zamların ardından ikramiye tutarı için değerlendirmeler hız kazandı.İki senaryo masadaKulislerde iki seçenek öne çıkıyor:Yılda 10–11 bin TLBu düzenlemeyle emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde cebine toplam 10–11 bin TL arasında ikramiye girmesi öngörülüyor. Yetkililer, artışın bayram öncesi harcamalarda destek sağlayacağını belirtiyor.Ödeme takvimi: Ramazan BayramıRamazan ayı 2026’da 19 Şubat, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlıyor. Geçmiş uygulamalara göre ilk ikramiyenin 9–14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.Kurban Bayramı ödemeleriKurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı (yarım gün), bayram 27–30 Mayıs. İkramiyelerin 18–23 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

