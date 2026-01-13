https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ukrayna-basini-kiev-neredeyse-tamamen-karanliga-gomuldu-1102712740.html
Ukrayna basını: Kiev neredeyse tamamen karanlığa gömüldü
Ukrayna basını: Kiev neredeyse tamamen karanlığa gömüldü
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik düzenlediği yoğun saldırıların başkent Kiev’de büyük çaplı bir elektrik kesintisine yol açtığı bildirildi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T18:55+0300
2026-01-13T18:55+0300
2026-01-13T18:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
elektrik kesintisi
odessa
harkov
çernigov
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
dnepropetrovsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/15/1063664230_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_0b7f8ceec2345dd9d72c31b7dd57f980.jpg
Strana.ua haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rus ordusunun enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıların ardından büyük bir elektrik kesintisi yaşıyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev dahil altı bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. Başkentte acil elektrik kesintisi programları devreye alındı.Ukrayna Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin enerji tesisleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı işletmelere yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Kiev, Kiev bölgesi, Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Çernigov bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.Tüm bu bölgelerde planlı saatlik elektrik kesintisi takvimleri uygulanırken, Kiev ve çevresinde acil kesintiler uygulanıyor.Yerel basın organları, günün erken saatlerinden bu yana Kiev, Odessa, Harkov, Çernigov ve Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd'da patlamaların yaşandığını aktardı. Yetkililer, Odessa bölgesine düzenlenen saldırılarda iki enerji tesisinin doğrudan isabet aldığını doğruladı.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilara-karsilik-verildi-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-1102700983.html
kiev
odessa
harkov
çernigov
ukrayna
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/15/1063664230_126:0:1193:800_1920x0_80_0_0_d568c5c4695cbd0c28fff01d6ae27c1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiev, elektrik kesintisi, odessa, harkov, çernigov, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, strana.ua
kiev, elektrik kesintisi, odessa, harkov, çernigov, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, dnepropetrovsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, strana.ua
Ukrayna basını: Kiev neredeyse tamamen karanlığa gömüldü
Rus ordusunun Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik düzenlediği yoğun saldırıların başkent Kiev’de büyük çaplı bir elektrik kesintisine yol açtığı bildirildi.
Strana.ua haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rus ordusunun enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıların ardından büyük bir elektrik kesintisi yaşıyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev dahil altı bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. Başkentte acil elektrik kesintisi programları devreye alındı.
Ukrayna Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin enerji tesisleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı işletmelere yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Kiev, Kiev bölgesi, Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Çernigov bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.
Tüm bu bölgelerde planlı saatlik elektrik kesintisi takvimleri uygulanırken, Kiev ve çevresinde acil kesintiler uygulanıyor.
Yerel basın organları, günün erken saatlerinden bu yana Kiev, Odessa, Harkov, Çernigov ve Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd'da patlamaların yaşandığını aktardı. Yetkililer, Odessa bölgesine düzenlenen saldırılarda iki enerji tesisinin doğrudan isabet aldığını doğruladı.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.