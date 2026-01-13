https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ukrayna-basini-kiev-neredeyse-tamamen-karanliga-gomuldu-1102712740.html

Ukrayna basını: Kiev neredeyse tamamen karanlığa gömüldü

Strana.ua haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rus ordusunun enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıların ardından büyük bir elektrik kesintisi yaşıyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev dahil altı bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. Başkentte acil elektrik kesintisi programları devreye alındı.Ukrayna Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin enerji tesisleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı işletmelere yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Kiev, Kiev bölgesi, Odessa, Harkov, Dnepropetrovsk ve Çernigov bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.Tüm bu bölgelerde planlı saatlik elektrik kesintisi takvimleri uygulanırken, Kiev ve çevresinde acil kesintiler uygulanıyor.Yerel basın organları, günün erken saatlerinden bu yana Kiev, Odessa, Harkov, Çernigov ve Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd'da patlamaların yaşandığını aktardı. Yetkililer, Odessa bölgesine düzenlenen saldırılarda iki enerji tesisinin doğrudan isabet aldığını doğruladı.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.

