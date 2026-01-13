https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilara-karsilik-verildi-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-1102700983.html
Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapı tesislerini ve Ukrayna askeri sanayi işletmelerini vurdu.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Son bir gün içerisinde 1275 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 11 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 11 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 207 İHA'yı engelledi.
12:41 13.01.2026 (güncellendi: 12:50 13.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapı tesislerini ve Ukrayna askeri sanayi işletmelerini vurdu.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Son bir gün içerisinde 1275 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 11 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 11 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 207 İHA'yı engelledi.