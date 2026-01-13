https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-disislerinden-iranin-ic-siyasi-sureclerine-disaridan-mudahaleye-kinama-1102712110.html
Rus Dışişleri'nden İran'ın iç siyasi süreçlerine dışarıdan müdahaleye kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, İran'daki Rusya vatandaşlarına temkinli olmak adına önlem almaları tavsiyesinde bulundu.Zaharova, Washington'un İran'a karşı yeni askeri saldırı tehditlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Rusya'nın İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi kararlılıkla kınadığını vurguladı."İran'daki iç siyasi durumun dinamikleri ve yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun istikrara kavuşmasını beklememize olanak tanıyor" diyen Zaharova, İran'a düşman yabancı güçlerin renkli devrimler yoluyla İran devletini yok etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Rusya'nın, ticari tarifeleri artırarak İran'ın yabancı ortaklarına şantaj yapma girişimlerini kararlılıkla reddettiğini vurgulayan Sözcü, İran'daki Rus diplomatik misyonlarının normal şekilde faaliyet gösterdiğinin ve vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.
18:29 13.01.2026 (güncellendi: 19:16 13.01.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi kararlılıkla kınadığını vurgulayarak, İran'daki Rusya vatandaşlarına temkinli olmak adına önlem almaları tavsiyesinde bulundu.
Zaharova, Washington'un İran'a karşı yeni askeri saldırı tehditlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Rusya'nın İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi kararlılıkla kınadığını vurguladı.
"İran'daki iç siyasi durumun dinamikleri ve yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun istikrara kavuşmasını beklememize olanak tanıyor" diyen Zaharova, İran'a düşman yabancı güçlerin renkli devrimler yoluyla İran devletini yok etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Rusya'nın, ticari tarifeleri artırarak İran'ın yabancı ortaklarına şantaj yapma girişimlerini kararlılıkla reddettiğini vurgulayan Sözcü, İran'daki Rus diplomatik misyonlarının normal şekilde faaliyet gösterdiğinin ve vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.