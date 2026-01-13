Türkiye
Trump: İran ile ticaret yapan ülkeler ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek
ABD Başkanı Trump, İran'la ticaret yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ABD ile yaptığı tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açkladı.Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girecek şekilde, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu emir kesin ve nihai niteliktedir" ifadelerine yer verdi.
01:02 13.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ABD ile yaptığı tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açkladı.
Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girecek şekilde, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu emir kesin ve nihai niteliktedir" ifadelerine yer verdi.
