https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trump-iran-ile-ticaret-yapan-ulkeler-abd-ile-olan-ticaretlerinde-yuzde-25-ek-gumruk-vergisi-1102685784.html
Trump: İran ile ticaret yapan ülkeler ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek
Trump: İran ile ticaret yapan ülkeler ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'la ticaret yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T01:02+0300
2026-01-13T01:02+0300
2026-01-13T01:08+0300
dünya
i̇ran
abd
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464055_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7bfc45befb568ff09459430918f5f018.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ABD ile yaptığı tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açkladı.Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girecek şekilde, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu emir kesin ve nihai niteliktedir" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/iran-disisleri-bakani-arakci-eger-abd-askeri-senaryoyu-secmek-istiyorsa-iran-buna-hazir-1102683210.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464055_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ac375e4e91c96f2063c3d6ed7cfa0ffd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, vergi
Trump: İran ile ticaret yapan ülkeler ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek
01:02 13.01.2026 (güncellendi: 01:08 13.01.2026)
ABD Başkanı Trump, İran'la ticaret yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ABD ile yaptığı tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açkladı.
Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girecek şekilde, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm işlemler için yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecektir. Bu emir kesin ve nihai niteliktedir" ifadelerine yer verdi.