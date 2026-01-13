https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/temsilciler-meclisine-sunuldu-gronlandin-ilhaki-ve-eyalet-olma-yasasi-1102686509.html
Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası'
Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası'
13.01.2026
ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, 'Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını' öngören "Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.Fine açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, 'Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını' öngören "Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.
Fine açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz."
Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.