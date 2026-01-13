Türkiye
Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası'
ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, 'Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını' öngören "Grönland'ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.Fine açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
04:32 13.01.2026
ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçi üye Randy Fine, Grönland’ın 'gönüllü olarak ABD’ye katılmasını' öngören ilhak ve eyalet olma yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.
Fine açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz."
Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
