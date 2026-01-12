Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trumpin-gronland-ozel-temsilcisi-landry-danimarka-adayi-isgal-etti-1102670741.html
Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti
Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti
Sputnik Türkiye
ABD'nin planları nedeniyle Grönland konusundaki tartışmalar sürerken Beyaz Saray'daki özel temsilciden açıklama geldi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T13:10+0300
2026-01-12T13:10+0300
dünya
abd
donald trump
grönland
danimarka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102669050_0:193:3073:1922_1920x0_80_0_0_153325d554d42e0ed20e291a692c97e3.jpg
Beyaz Saray Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry, Danimarka'nın Grönland'ı BM normlarını hiçe sayarak işgal ettiğini öne sürdü.X hesabından açıklama yapan Landry, 2. Dünya Savaşı sırasında Danimarka iyi durumda değilken, Grönland'ın egemenliğinin ABD tarafından korunduğunu savundu.2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'nın BM protokollerini çiğneyerek Grönland'ı işgal ettiğini belirten Landry, "Grönland'da ABD'ye karşı tutum düşmanlık değil, misafirperverlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-gronlandi-oyle-ya-da-boyle-alacagiz-danimarka-icin-kader-ani-1102668198.html
grönland
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102669050_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_510fccb0fcf3fc564089101d27e649f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, grönland, danimarka
abd, donald trump, grönland, danimarka

Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti

13:10 12.01.2026
© AP Photo / Felipe DanaGroenlandia
Groenlandia - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Abone ol
ABD'nin planları nedeniyle Grönland konusundaki tartışmalar sürerken Beyaz Saray'daki özel temsilciden açıklama geldi.
Beyaz Saray Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry, Danimarka'nın Grönland'ı BM normlarını hiçe sayarak işgal ettiğini öne sürdü.

X hesabından açıklama yapan Landry, 2. Dünya Savaşı sırasında Danimarka iyi durumda değilken, Grönland'ın egemenliğinin ABD tarafından korunduğunu savundu.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'nın BM protokollerini çiğneyerek Grönland'ı işgal ettiğini belirten Landry, "Grönland'da ABD'ye karşı tutum düşmanlık değil, misafirperverlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
Trump: Grönland’ı ‘öyle ya da böyle’ alacağız, Çin'den yanıt
12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала