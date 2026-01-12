Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti
ABD'nin planları nedeniyle Grönland konusundaki tartışmalar sürerken Beyaz Saray'daki özel temsilciden açıklama geldi.
Beyaz Saray Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry, Danimarka'nın Grönland'ı BM normlarını hiçe sayarak işgal ettiğini öne sürdü.
X hesabından açıklama yapan Landry, 2. Dünya Savaşı sırasında Danimarka iyi durumda değilken, Grönland'ın egemenliğinin ABD tarafından korunduğunu savundu.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'nın BM protokollerini çiğneyerek Grönland'ı işgal ettiğini belirten Landry, "Grönland'da ABD'ye karşı tutum düşmanlık değil, misafirperverlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.