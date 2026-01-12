https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trumpin-gronland-ozel-temsilcisi-landry-danimarka-adayi-isgal-etti-1102670741.html

Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti

Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi Landry: Danimarka adayı işgal etti

Sputnik Türkiye

ABD'nin planları nedeniyle Grönland konusundaki tartışmalar sürerken Beyaz Saray'daki özel temsilciden açıklama geldi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T13:10+0300

2026-01-12T13:10+0300

2026-01-12T13:10+0300

dünya

abd

donald trump

grönland

danimarka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102669050_0:193:3073:1922_1920x0_80_0_0_153325d554d42e0ed20e291a692c97e3.jpg

Beyaz Saray Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry, Danimarka'nın Grönland'ı BM normlarını hiçe sayarak işgal ettiğini öne sürdü.X hesabından açıklama yapan Landry, 2. Dünya Savaşı sırasında Danimarka iyi durumda değilken, Grönland'ın egemenliğinin ABD tarafından korunduğunu savundu.2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'nın BM protokollerini çiğneyerek Grönland'ı işgal ettiğini belirten Landry, "Grönland'da ABD'ye karşı tutum düşmanlık değil, misafirperverlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-gronlandi-oyle-ya-da-boyle-alacagiz-danimarka-icin-kader-ani-1102668198.html

grönland

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, grönland, danimarka