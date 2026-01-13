https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/tasinmaz-satislarinda-yeni-donem-zorunlu-oluyor-1102689581.html
Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Zorunlu oluyor
Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Zorunlu oluyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarına da getiriyor. 1 Mayıs 2026’dan itibaren konut ve arsa... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:24+0300
2026-01-13T09:24+0300
2026-01-13T09:24+0300
ekonomi̇
taşınmaz
ev
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102689425_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6b9b6aad5e066a68207bb192e8ef678e.jpg
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, bu adımla alıcı ve satıcıyı korumayı, kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor.Nakit ve doğrudan ödeme risk oluşturuyorBakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemelerin çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılması; dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğu da güvenlik endişelerini artırıyor.1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu olacakHazırlanan düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, ödemenin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması gerekecek.Yönetmelik taslağı görüşe açıldıBu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması yapıldı. Yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akomdan-kar-yagisi-ve-soguk-hava-uyarisi-istanbulu-terk-edecegi-saat-aciklandi-1102688566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102689425_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_63c41dfb69bbe472565d3675213d4542.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taşınmaz, ev, satış
Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Zorunlu oluyor
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarına da getiriyor. 1 Mayıs 2026’dan itibaren konut ve arsa satışlarında bedelin, mülkiyet devriyle eş zamanlı ve güvenli sistem üzerinden ödenmesi zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, bu adımla alıcı ve satıcıyı korumayı, kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor.
Nakit ve doğrudan ödeme risk oluşturuyor
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemelerin çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılması; dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğu da güvenlik endişelerini artırıyor.
1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu olacak
Hazırlanan düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, ödemenin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması gerekecek.
Yönetmelik taslağı görüşe açıldı
Bu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması yapıldı. Yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.