Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Zorunlu oluyor
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, bu adımla alıcı ve satıcıyı korumayı, kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor.Nakit ve doğrudan ödeme risk oluşturuyorBakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemelerin çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılması; dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğu da güvenlik endişelerini artırıyor.1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu olacakHazırlanan düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, ödemenin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması gerekecek.Yönetmelik taslağı görüşe açıldıBu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması yapıldı. Yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.
09:24 13.01.2026
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, bu adımla alıcı ve satıcıyı korumayı, kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor.

Nakit ve doğrudan ödeme risk oluşturuyor

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemelerin çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılması; dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğu da güvenlik endişelerini artırıyor.

1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu olacak

Hazırlanan düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, ödemenin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması gerekecek.

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı

Bu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması yapıldı. Yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.
