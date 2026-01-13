https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/selen-gorguzelin-ifadesine-ulasildi-ucagin-imamoglunun-ozel-jeti-oldugunu-bilseydim-kullanmazdim-1102698170.html

Selen Görgüzel'in ifadesine ulaşıldı: 'Uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım'

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesine ulaşıldı.Selen Görgüzel ifadesinde ne dedi? Uyuşturucu kullandı mı?İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için Kuzey Kıbrıs'a gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi.Özel uçaktaki fotoğrafları sorulduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi.Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti.Müftüoğlu'nun ismini verdiKıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.'İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım'Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.'Uyuşturucu kullanmadım'Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." ifadesini kullandı.Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.Soruşturmanın detayları neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

