İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdüren 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.Özel bakım altına alınmıştı ama yetmedi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.Fransa'da doğdu hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdiFransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.
i̇zmir
15:41 13.01.2026
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdüren 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.

Özel bakım altına alınmıştı ama yetmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.

Fransa'da doğdu hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdi

Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.
