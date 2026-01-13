https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/izmir-dogal-yasam-parkinda-yasiyordu-jaguar-juliet-oldu-1102706474.html
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
Sputnik Türkiye
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdüren 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T15:41+0300
2026-01-13T15:41+0300
2026-01-13T15:43+0300
yaşam
i̇zmir
jaguar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102706613_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c0e50b66426a7e03e82f0d200d6847e.jpg
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.Özel bakım altına alınmıştı ama yetmedi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.Fransa'da doğdu hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdiFransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230313/dunyanin-en-yalniz-balinasi-44-yillik-esaret-hayatinin-ve-intihar-girisimlerinin-ardindan-oldu-1068175507.html
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102706613_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d413fa827077ce38a3cdda6f06a82386.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, jaguar
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
15:41 13.01.2026 (güncellendi: 15:43 13.01.2026)
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdüren 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.
Özel bakım altına alınmıştı ama yetmedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.
Fransa'da doğdu hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdi
Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.