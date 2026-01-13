https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/izmir-dogal-yasam-parkinda-yasiyordu-jaguar-juliet-oldu-1102706474.html

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü

Sputnik Türkiye

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdüren 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T15:41+0300

2026-01-13T15:41+0300

2026-01-13T15:43+0300

yaşam

i̇zmir

jaguar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102706613_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c0e50b66426a7e03e82f0d200d6847e.jpg

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.Özel bakım altına alınmıştı ama yetmedi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.Fransa'da doğdu hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdiFransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230313/dunyanin-en-yalniz-balinasi-44-yillik-esaret-hayatinin-ve-intihar-girisimlerinin-ardindan-oldu-1068175507.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, jaguar