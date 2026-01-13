https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1102713247.html

Rusya'nın uluslararası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 763.9 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı öğrenildi. 13.01.2026

Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, ülkenin uluslararası rezervleri 19-26 Aralık haftasında yüzde 1.5 oranında artarak 763.9 milyar dolara ulaştı, böylelikle yeni bir rekor kırmış oldu.Açıklamada, “26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervler, 763.9 milyar USD olarak gerçekleşti, bu bir önceki haftaya göre 11.3 milyar USD veya yüzde 1.5'lik bir artış anlamına geliyor, bu artışın temel nedeni ise pozitif yeniden değerleme oldu” ifadelerine yer verildi.19 Aralık gün sonu itibarıyla ise Rusya’nın uluslararası rezervleri 752.6 milyar dolar seviyesindeydi.Rusya’nın uluslararası (altın-döviz) rezervleri, Rusya Merkez Bankası ve hükümet tarafından tutulan yüksek likiditeye sahip yabancı varlıklar olup parasal altın, özel çekme hakları (SDR), IMF rezerv pozisyonları ve yabancı para varlıklarından oluşuyor.

