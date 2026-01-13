Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1102713247.html
Rusya'nın uluslararası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Rusya'nın uluslararası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 763.9 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı öğrenildi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T19:54+0300
2026-01-13T19:54+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
rezerv
dolar rezervi
altın rezervi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102713084_0:49:1158:700_1920x0_80_0_0_19a9033c59866934bef8ad335aea0893.png
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, ülkenin uluslararası rezervleri 19-26 Aralık haftasında yüzde 1.5 oranında artarak 763.9 milyar dolara ulaştı, böylelikle yeni bir rekor kırmış oldu.Açıklamada, “26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervler, 763.9 milyar USD olarak gerçekleşti, bu bir önceki haftaya göre 11.3 milyar USD veya yüzde 1.5'lik bir artış anlamına geliyor, bu artışın temel nedeni ise pozitif yeniden değerleme oldu” ifadelerine yer verildi.19 Aralık gün sonu itibarıyla ise Rusya’nın uluslararası rezervleri 752.6 milyar dolar seviyesindeydi.Rusya’nın uluslararası (altın-döviz) rezervleri, Rusya Merkez Bankası ve hükümet tarafından tutulan yüksek likiditeye sahip yabancı varlıklar olup parasal altın, özel çekme hakları (SDR), IMF rezerv pozisyonları ve yabancı para varlıklarından oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-merkez-bankasi-dondurulmus-varliklar-nedeniyle-eurocleara-dava-acti-1101738054.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102713084_81:0:1078:748_1920x0_80_0_0_67e8870007afc261b1f778dc85ae48c9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya merkez bankası, rezerv, dolar rezervi, altın rezervi
rusya, rusya merkez bankası, rezerv, dolar rezervi, altın rezervi

Rusya'nın uluslararası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

19:54 13.01.2026
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 763.9 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı öğrenildi.
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, ülkenin uluslararası rezervleri 19-26 Aralık haftasında yüzde 1.5 oranında artarak 763.9 milyar dolara ulaştı, böylelikle yeni bir rekor kırmış oldu.
Açıklamada, “26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervler, 763.9 milyar USD olarak gerçekleşti, bu bir önceki haftaya göre 11.3 milyar USD veya yüzde 1.5'lik bir artış anlamına geliyor, bu artışın temel nedeni ise pozitif yeniden değerleme oldu” ifadelerine yer verildi.
19 Aralık gün sonu itibarıyla ise Rusya’nın uluslararası rezervleri 752.6 milyar dolar seviyesindeydi.
Rusya’nın uluslararası (altın-döviz) rezervleri, Rusya Merkez Bankası ve hükümet tarafından tutulan yüksek likiditeye sahip yabancı varlıklar olup parasal altın, özel çekme hakları (SDR), IMF rezerv pozisyonları ve yabancı para varlıklarından oluşuyor.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası, dondurulmuş varlıklar nedeniyle Euroclear'a dava açtı
12 Aralık 2025, 10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала