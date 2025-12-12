Rusya Merkez Bankası, dondurulmuş varlıklar nedeniyle Euroclear'a dava açtı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-merkez-bankasi-dondurulmus-varliklar-nedeniyle-eurocleara-dava-acti-1101738054.html

Rusya Merkez Bankası, Euroclear’in zarar veren yasadışı eylemleri ve bankanın rızası olmadan varlıklarını kullanması nedeniyle Moskova Tahkim Mahkemesi'nde tazminat davası açtıklarını duyurdu.Rusya Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “Euroclear emanet kuruluşunun, Rusya Merkez Bankası'na zarar veren yasadışı eylemleri ve Rusya Merkez Bankası'nın rızası olmaksızın varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması mekanizmalarıyla bağlantılı olarak, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak değerlendirilen zararların tazmini için Moskova Tahkim Mahkemesi’nde Euroclear emanet kuruluşuna karşı bir dava açıldı” ifadesine yer verildi.Euroclear'ın eylemlerinin, varlıkları yönetme fırsatı verilmemesi nedeniyle Merkez Bankası'na zarar verdiğini belirtilirken Avrupa Komisyonu'nun dondurulmuş fonları kullanma planları yasa dışı olarak nitelendirildi.Rusya Merkez Bankası, haklarını önceden haber vermeden savunma hakkını saklı tuttuğunu ve Avrupa Komisyonu'nun eylemlerine karşı yetkili mercilerde dava açacağını kaydetti.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, varlıkların müsadere edilmesi konusunda bir kararın 18 Aralık'taki AB Zirvesinde alınabileceğini açıkladı.

