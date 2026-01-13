https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bati-medyasi-abd-karayiplerdeki-saldirilarda-askeri-ucagi-sivil-gibi-kamufle-etti-1102698747.html

Batı medyası: ABD, Karayipler’deki saldırılarda askeri uçağı sivil gibi kamufle etti

ABD’nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlediği saldırılardan ilkinde, savaş uçağını ‘sivil gibi kamufle ettiği’ iddia edildi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

New York Times gazetesi, adını açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun 2 Eylül 2025 tarihinde Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye yönelik saldırıda, sivil uçak görünümünde boyanan gizli bir savaş uçağı kullandığı bildirildi.Haberde, “Pentagon geçen Eylül ayında, Trump yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu söylediği bir tekneye yönelik ilk saldırısını gerçekleştirmek için sivil uçak görünümünde boyanan gizli bir uçak kullandı” ifadesi kullanıldı.Kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda kullanılan mühimmat, kanat altına yerleştirilmek yerine uçak gövdesinin içine saklandı. Gazete, uluslararası hukukun, silahlı çatışmalar sırasında tarafların düşmanı aldatmak amacıyla sivil görünümüne bürünmesini yasaklıyor.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Eylül'de Karayip Denizi'nde Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir tekneye ‘ölümcül saldırı’ düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Beyaz Saray, vurulan teknenin Aragua Treni çetesinden ‘uyuşturucu teröristlerine’ ait olduğunu belirtmişti. Saldırıda 11 kişi ölmüştü.

