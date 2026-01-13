Rus uzman: Oreşnik’i hipersonik hızlarda durdurabilecek tek sistem S-500
Rus askeri analist Aleksey Leonkov, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda hem karşılıklı hem takip rota üzerinde vurabilecek tek sistemin S-500 ‘Prometey’ olduğunu belirtti.
Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Rusya’nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 ‘Prometey’in, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda dahi vurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Leonkov’a göre ABD’nin bu alandaki girişimleri, teknoloji farkı nedeniyle şimdilik gerçekçi değil.
Sputnik’e değerlendirmede bulunan Leonkov, S-500’ün, kendisinden önceki S-300V4 ve S-400 sistemlerinin teknolojik temeli üzerine inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:
Bu sistemlerin envanterinde, 12 Mach hızla uçan hedefleri vurabilen önleme füzeleri bulunuyor. Bildiğimiz kadarıyla, Oreşnik teknik özelliklerinde 10-12 Mach bandında hız gösterdi. Yani bu hedefin, karşılıklı rota (karşıdan gelen) angajmanda S-400 ve S-300V4 tarafından vurulması da mümkün.
Leonkov, ancak bu tip hedeflerin sadece karşılıklı rota değil, ‘takip atışı’ (hedef geçtikten sonra peşine füze gönderme) ile de imha edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, takip atışında önleme füzesinin hız ve manevra kabiliyetinin hedefin en az 1.5 katı olması gerektiğini vurguladı:
Takip atışında kullanılacak önleme füzesinin, hedefe kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha hızlı ve manevra kabiliyetine sahip olması şart. S-500’ün füze altyapısı bu koşulları karşılayacak biçimde geliştirildi. Dolayısıyla S-500, Oreşnik gibi hipersonik savaş başlıklarını hem karşıdan hem de takip rotasında 15-20 Mach hızlarda durdurabilecek kapasiteye sahip.
ABD’den ‘BLACKBEARD’ girişimi
Leonkov, ABD’li savunma sanayi şirketi Castelion’un 'Blackbeard' adını verdiği hipersonik saldırı sistemi projesiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. RedState’in haberine göre, şirket yetkilileri bu projeyle Rus Oreşnik sistemini geride bırakmayı hedefliyor.
Ancak Leonkov, Amerikalıların henüz hipersonik silah teknolojisinde yeterli aşamayı kat edemediğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:
Oreşnik, ikinci nesil güdümlü hipersonik teknolojiye sahip. Birinci nesil Kinjal ve Tsirkon, sıfırıncı nesil ise İskender’dir. Yani biz tüm aşamalardan geçerek yeni bir teknolojik seviyeye çıktık. Amerikalılar ise sıfır seviyesinden doğrudan ikinci seviyeye sıçramak istiyor. Ancak henüz sıfır düzeyinde bile istikrarlı bir sistem ortaya koyamadılar. Güdümlü hipersonik silah üretmeyi başaramamışken, bir anda ileri düzeye atlamayı hedeflemek gerçekçi değil.
Leonkov, ABD’nin bugün hala güdümlü hipersonik teknolojiyi gerçek anlamda bir silah sistemine dönüştüremediğini, buna rağmen bir üst basamağa atlamaya çalıştığını belirttti.
Bence bu, tıpkı şimdiye kadar süpersonik gemisavar füze üretememeleri gibi başarısız olacak. Hipersonikten hiç bahsetmiyorum bile.
Leonkov, Amerikalıların halen 5-6 Mach hızında seyreden güdümlü hipersonik teknolojilere ulaşmaya çalıştığını, Rusya’nın ise bu aşamayı 1990’lı yıllarda İskender füzesiyle geçtiğini kaydederek şunları ekledi:
Amerikalılar şu anda bizim İskender’de kullandığımız teknolojiyi, sanki Kinjal ve Tsirkon seviyesinde bir yenilikmiş gibi sunmaya çalışıyorlar.