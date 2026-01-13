https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-uzman-oresniki-hipersonik-hizlarda-durdurabilecek-tek-sistem-s-500-1102713759.html

Rus uzman: Oreşnik’i hipersonik hızlarda durdurabilecek tek sistem S-500

13.01.2026

Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Rusya’nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 ‘Prometey’in, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda dahi vurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Leonkov’a göre ABD’nin bu alandaki girişimleri, teknoloji farkı nedeniyle şimdilik gerçekçi değil.Sputnik’e değerlendirmede bulunan Leonkov, S-500’ün, kendisinden önceki S-300V4 ve S-400 sistemlerinin teknolojik temeli üzerine inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:Leonkov, ancak bu tip hedeflerin sadece karşılıklı rota değil, ‘takip atışı’ (hedef geçtikten sonra peşine füze gönderme) ile de imha edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, takip atışında önleme füzesinin hız ve manevra kabiliyetinin hedefin en az 1.5 katı olması gerektiğini vurguladı:ABD’den ‘BLACKBEARD’ girişimiLeonkov, ABD’li savunma sanayi şirketi Castelion’un 'Blackbeard' adını verdiği hipersonik saldırı sistemi projesiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. RedState’in haberine göre, şirket yetkilileri bu projeyle Rus Oreşnik sistemini geride bırakmayı hedefliyor.Ancak Leonkov, Amerikalıların henüz hipersonik silah teknolojisinde yeterli aşamayı kat edemediğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:Leonkov, ABD’nin bugün hala güdümlü hipersonik teknolojiyi gerçek anlamda bir silah sistemine dönüştüremediğini, buna rağmen bir üst basamağa atlamaya çalıştığını belirttti.Leonkov, Amerikalıların halen 5-6 Mach hızında seyreden güdümlü hipersonik teknolojilere ulaşmaya çalıştığını, Rusya’nın ise bu aşamayı 1990’lı yıllarda İskender füzesiyle geçtiğini kaydederek şunları ekledi:

