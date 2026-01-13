Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-uzman-oresniki-hipersonik-hizlarda-durdurabilecek-tek-sistem-s-500-1102713759.html
Rus uzman: Oreşnik’i hipersonik hızlarda durdurabilecek tek sistem S-500
Rus uzman: Oreşnik’i hipersonik hızlarda durdurabilecek tek sistem S-500
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Aleksey Leonkov, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda hem karşılıklı hem takip rota... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T20:22+0300
2026-01-13T20:22+0300
dünya
aleksey leonkov
arsenal oteçestva
oreşnik
s-500
s-400
rusya
abd
kinjal
i̇skender füzesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101790/36/1017903693_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_56092cec579cafe6a9fcb04258ba1cb2.jpg
Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Rusya’nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 ‘Prometey’in, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda dahi vurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Leonkov’a göre ABD’nin bu alandaki girişimleri, teknoloji farkı nedeniyle şimdilik gerçekçi değil.Sputnik’e değerlendirmede bulunan Leonkov, S-500’ün, kendisinden önceki S-300V4 ve S-400 sistemlerinin teknolojik temeli üzerine inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:Leonkov, ancak bu tip hedeflerin sadece karşılıklı rota değil, ‘takip atışı’ (hedef geçtikten sonra peşine füze gönderme) ile de imha edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, takip atışında önleme füzesinin hız ve manevra kabiliyetinin hedefin en az 1.5 katı olması gerektiğini vurguladı:ABD’den ‘BLACKBEARD’ girişimiLeonkov, ABD’li savunma sanayi şirketi Castelion’un 'Blackbeard' adını verdiği hipersonik saldırı sistemi projesiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. RedState’in haberine göre, şirket yetkilileri bu projeyle Rus Oreşnik sistemini geride bırakmayı hedefliyor.Ancak Leonkov, Amerikalıların henüz hipersonik silah teknolojisinde yeterli aşamayı kat edemediğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:Leonkov, ABD’nin bugün hala güdümlü hipersonik teknolojiyi gerçek anlamda bir silah sistemine dönüştüremediğini, buna rağmen bir üst basamağa atlamaya çalıştığını belirttti.Leonkov, Amerikalıların halen 5-6 Mach hızında seyreden güdümlü hipersonik teknolojilere ulaşmaya çalıştığını, Rusya’nın ise bu aşamayı 1990’lı yıllarda İskender füzesiyle geçtiğini kaydederek şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/lubnanli-uzman-batida-ciddi-endiselere-yol-acan-sey-oresnikin-muazzam-yikici-gucudur-1102684955.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101790/36/1017903693_107:0:1000:670_1920x0_80_0_0_34ebf23c64bf9e7b3d4f50a5176b43d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksey leonkov, arsenal oteçestva, oreşnik , s-500, s-400, rusya, abd, kinjal, i̇skender füzesi, hipersonik füze
aleksey leonkov, arsenal oteçestva, oreşnik , s-500, s-400, rusya, abd, kinjal, i̇skender füzesi, hipersonik füze

Rus uzman: Oreşnik’i hipersonik hızlarda durdurabilecek tek sistem S-500

20:22 13.01.2026
© Sputnik / ALEKSANDER VILFRusya’nın en güçlü silahları
Rusya’nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / ALEKSANDER VILF
Abone ol
Rus askeri analist Aleksey Leonkov, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda hem karşılıklı hem takip rota üzerinde vurabilecek tek sistemin S-500 ‘Prometey’ olduğunu belirtti.
Rus askeri analist ve ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Rusya’nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 ‘Prometey’in, orta menzilli balistik füze sistemi ‘Oreşnik’in savaş başlıklarını hipersonik hızlarda dahi vurabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Leonkov’a göre ABD’nin bu alandaki girişimleri, teknoloji farkı nedeniyle şimdilik gerçekçi değil.
Sputnik’e değerlendirmede bulunan Leonkov, S-500’ün, kendisinden önceki S-300V4 ve S-400 sistemlerinin teknolojik temeli üzerine inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:
Bu sistemlerin envanterinde, 12 Mach hızla uçan hedefleri vurabilen önleme füzeleri bulunuyor. Bildiğimiz kadarıyla, Oreşnik teknik özelliklerinde 10-12 Mach bandında hız gösterdi. Yani bu hedefin, karşılıklı rota (karşıdan gelen) angajmanda S-400 ve S-300V4 tarafından vurulması da mümkün.
Leonkov, ancak bu tip hedeflerin sadece karşılıklı rota değil, ‘takip atışı’ (hedef geçtikten sonra peşine füze gönderme) ile de imha edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, takip atışında önleme füzesinin hız ve manevra kabiliyetinin hedefin en az 1.5 katı olması gerektiğini vurguladı:
Takip atışında kullanılacak önleme füzesinin, hedefe kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha hızlı ve manevra kabiliyetine sahip olması şart. S-500’ün füze altyapısı bu koşulları karşılayacak biçimde geliştirildi. Dolayısıyla S-500, Oreşnik gibi hipersonik savaş başlıklarını hem karşıdan hem de takip rotasında 15-20 Mach hızlarda durdurabilecek kapasiteye sahip.

ABD’den ‘BLACKBEARD’ girişimi

Leonkov, ABD’li savunma sanayi şirketi Castelion’un 'Blackbeard' adını verdiği hipersonik saldırı sistemi projesiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. RedState’in haberine göre, şirket yetkilileri bu projeyle Rus Oreşnik sistemini geride bırakmayı hedefliyor.
Ancak Leonkov, Amerikalıların henüz hipersonik silah teknolojisinde yeterli aşamayı kat edemediğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:
Oreşnik, ikinci nesil güdümlü hipersonik teknolojiye sahip. Birinci nesil Kinjal ve Tsirkon, sıfırıncı nesil ise İskender’dir. Yani biz tüm aşamalardan geçerek yeni bir teknolojik seviyeye çıktık. Amerikalılar ise sıfır seviyesinden doğrudan ikinci seviyeye sıçramak istiyor. Ancak henüz sıfır düzeyinde bile istikrarlı bir sistem ortaya koyamadılar. Güdümlü hipersonik silah üretmeyi başaramamışken, bir anda ileri düzeye atlamayı hedeflemek gerçekçi değil.
Leonkov, ABD’nin bugün hala güdümlü hipersonik teknolojiyi gerçek anlamda bir silah sistemine dönüştüremediğini, buna rağmen bir üst basamağa atlamaya çalıştığını belirttti.
Bence bu, tıpkı şimdiye kadar süpersonik gemisavar füze üretememeleri gibi başarısız olacak. Hipersonikten hiç bahsetmiyorum bile.
Leonkov, Amerikalıların halen 5-6 Mach hızında seyreden güdümlü hipersonik teknolojilere ulaşmaya çalıştığını, Rusya’nın ise bu aşamayı 1990’lı yıllarda İskender füzesiyle geçtiğini kaydederek şunları ekledi:
Amerikalılar şu anda bizim İskender’de kullandığımız teknolojiyi, sanki Kinjal ve Tsirkon seviyesinde bir yenilikmiş gibi sunmaya çalışıyorlar.
Oreşnik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
GÖRÜŞ
Lübnanlı uzman: Batı'da ciddi endişelere yol açan şey, Oreşnik’in muazzam yıkıcı gücüdür
00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала