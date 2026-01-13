Türkiye
Lübnanlı uzman: Batı'da ciddi endişelere yol açan şey, Oreşnik’in muazzam yıkıcı gücüdür
Lübnanlı uzman: Batı'da ciddi endişelere yol açan şey, Oreşnik’in muazzam yıkıcı gücüdür
Lübnanlı askeri uzman Sarivi, Rusya’nın geliştirdiği Oreşnik hipersonik füze sisteminin Batı dünyasında ciddi endişelere neden olduğuna dikkat çekti. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Lübnanlı kitle imha silahları uzmanı Tümgeneral Akram Sarivi, Sputnik'e demecinde Batı medyasının Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füze sistemini dünyanın en tehlikeli silahlarından biri olarak göstermesinin nedenlerini anlattı.Tümgeneral Sarivi, "Batı'da ciddi endişe kaynağı olan şey, füzenin muazzam yıkıcı gücüdür. Bazı verilere göre, füze 900 bin ton TNT'ye eşdeğer bir savaş başlığı taşıyabiliyor, bu Hiroşima'ya atılan bombanın gücünün 60 katıdır. Ultra yüksek hızı ile Avrupa'nın herhangi bir yerindeki hedefleri dakikalar içinde vurabilme yeteneğinin birleşmesi, Oreşnik'i benzersiz ve son derece tehlikeli bir silah haline getiriyor ve herhangi bir hava savunma sisteminin bu füzeye karşı işe yaramaz olduğunu gösteriyor" vurgusunu yaptı.
Lübnanlı uzman: Batı'da ciddi endişelere yol açan şey, Oreşnik’in muazzam yıkıcı gücüdür

00:03 13.01.2026
Lübnanlı askeri uzman Sarivi, Rusya’nın geliştirdiği Oreşnik hipersonik füze sisteminin Batı dünyasında ciddi endişelere neden olduğuna dikkat çekti.
Lübnanlı kitle imha silahları uzmanı Tümgeneral Akram Sarivi, Sputnik'e demecinde Batı medyasının Rusya’nın geliştirdiği Oreşnik füze sistemini dünyanın en tehlikeli silahlarından biri olarak göstermesinin nedenlerini anlattı.
Tümgeneral Sarivi, “Batı'da ciddi endişe kaynağı olan şey, füzenin muazzam yıkıcı gücüdür. Bazı verilere göre, füze 900 bin ton TNT'ye eşdeğer bir savaş başlığı taşıyabiliyor, bu Hiroşima'ya atılan bombanın gücünün 60 katıdır. Ultra yüksek hızı ile Avrupa'nın herhangi bir yerindeki hedefleri dakikalar içinde vurabilme yeteneğinin birleşmesi, Oreşnik'i benzersiz ve son derece tehlikeli bir silah haline getiriyor ve herhangi bir hava savunma sisteminin bu füzeye karşı işe yaramaz olduğunu gösteriyor” vurgusunu yaptı.
DÜNYA
Kallas: Rusya’nın ‘Oreşnik’ saldırısı AB ve ABD’ye uyarı niteliğinde
9 Ocak, 18:26
