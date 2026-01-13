Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-uzman-mihaylov-batida-oresnik-fuzesini-onleyebilecek-sistem-yok-bunu-ancak-s-500-yapabilir-1102709794.html
Rus uzman Mihaylov: Batı'da Oreşnik füzesini önleyebilecek sistem yok, bunu ancak S-500 yapabilir
Rus uzman Mihaylov: Batı'da Oreşnik füzesini önleyebilecek sistem yok, bunu ancak S-500 yapabilir
Sputnik Türkiye
Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füze savunma sisteminin Batı yapımı silahlar karşısındaki üstünlüğüne dikkat çeken Rus uzman Mihaylov, Oreşnik'i durdurabilecek... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:02+0300
2026-01-13T17:14+0300
dünya
rusya
batı
oreşnik
thaad
sm-3
arrow 3
s-500
s-500 prometey
s-500 füzeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102606179_0:38:1010:606_1920x0_80_0_0_525048df22630cc4529afc06e0c0c3d4.jpg
Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, ABD de dahil Batı'daki hiçbir ülkenin Oreşnik hipersonik füzelerini engelleyebilecek bir sisteme sahip olmadığını belirtti.Rus basınına demeç veren Mihaylov, "Şu anda, yeryüzünde orta menzilli balistik füzeleri ve hipersonik savaş başlıklarını engellemek için tasarlanmış tek bir uçaksavar füze sistemi var: Rus S-500 (Prometey) sistemi. Bu sistem sadece Rusya'da görevde. Bu nedenle, ABD'nin Oreşnik'in savaş başlıklarını kapsamlı bir şekilde engelleyebilecek tek bir sistemi bile yok" dedi.Rus uzman, Amerikan THAAD atmosferik önleme sisteminin Oreşnik füzelerini neden durduramayacağını da açıkladı. Mihaylov, "Birçok Batılı uzman, THAAD atmosferik önlemeler için tasarlandığı için, muharebe modundayken bu sistemin Oreşnik savaş başlığının uzaya yakın bir irtifada hareket etmesi durumunda onu önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak sorun şu ki, Amerikalıların savaş başlığımızı düşürmesini bekleyerek bu hava sahasında kasten dolaşmayacağız" ifadelerini kullandı.ABD yapımı SM-3, Alman yapımı Arrow 3 gibi füze savunma sistemlerinin de Oreşnik füzelerini önleyemeyeceğinin altını çizen Mihaylov, fiiliyatta Batılı füze savunma sistemlerinin hiçbirinin hipersonik silahlara karşı hiçbir zaman etkili olmadığını ve hipersonik Rus silahlarını hiçbir zaman engelleyemediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/alman-uzman-pfaff-ingiltere-ve-almanya-trumpa-dur-mesaji-veriyor-1102704733.html
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102606179_75:0:934:644_1920x0_80_0_0_e397cf20888b1f48e38af47a392a333e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, batı, oreşnik , thaad, sm-3, arrow 3, s-500, s-500 prometey, s-500 füzeleri
rusya, batı, oreşnik , thaad, sm-3, arrow 3, s-500, s-500 prometey, s-500 füzeleri

Rus uzman Mihaylov: Batı'da Oreşnik füzesini önleyebilecek sistem yok, bunu ancak S-500 yapabilir

17:02 13.01.2026 (güncellendi: 17:14 13.01.2026)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıOreşnik füze sistemi
Oreşnik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füze savunma sisteminin Batı yapımı silahlar karşısındaki üstünlüğüne dikkat çeken Rus uzman Mihaylov, Oreşnik'i durdurabilecek tek sistemin de yine Rusya'da olduğuna dikkat çekti.
Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, ABD de dahil Batı'daki hiçbir ülkenin Oreşnik hipersonik füzelerini engelleyebilecek bir sisteme sahip olmadığını belirtti.

Rus basınına demeç veren Mihaylov, "Şu anda, yeryüzünde orta menzilli balistik füzeleri ve hipersonik savaş başlıklarını engellemek için tasarlanmış tek bir uçaksavar füze sistemi var: Rus S-500 (Prometey) sistemi. Bu sistem sadece Rusya'da görevde. Bu nedenle, ABD'nin Oreşnik'in savaş başlıklarını kapsamlı bir şekilde engelleyebilecek tek bir sistemi bile yok" dedi.

Rus uzman, Amerikan THAAD atmosferik önleme sisteminin Oreşnik füzelerini neden durduramayacağını da açıkladı.

Mihaylov, "Birçok Batılı uzman, THAAD atmosferik önlemeler için tasarlandığı için, muharebe modundayken bu sistemin Oreşnik savaş başlığının uzaya yakın bir irtifada hareket etmesi durumunda onu önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak sorun şu ki, Amerikalıların savaş başlığımızı düşürmesini bekleyerek bu hava sahasında kasten dolaşmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD yapımı SM-3, Alman yapımı Arrow 3 gibi füze savunma sistemlerinin de Oreşnik füzelerini önleyemeyeceğinin altını çizen Mihaylov, fiiliyatta Batılı füze savunma sistemlerinin hiçbirinin hipersonik silahlara karşı hiçbir zaman etkili olmadığını ve hipersonik Rus silahlarını hiçbir zaman engelleyemediğini vurguladı.
Harbour of Nuuk, Greenland, on March 4, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Alman uzman Pfaff: İngiltere ve Almanya, Trump'a 'Dur!' mesajı veriyor
14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала