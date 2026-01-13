https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/rus-uzman-mihaylov-batida-oresnik-fuzesini-onleyebilecek-sistem-yok-bunu-ancak-s-500-yapabilir-1102709794.html

Rus uzman Mihaylov: Batı'da Oreşnik füzesini önleyebilecek sistem yok, bunu ancak S-500 yapabilir

Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füze savunma sisteminin Batı yapımı silahlar karşısındaki üstünlüğüne dikkat çeken Rus uzman Mihaylov, Oreşnik'i durdurabilecek... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, ABD de dahil Batı'daki hiçbir ülkenin Oreşnik hipersonik füzelerini engelleyebilecek bir sisteme sahip olmadığını belirtti.Rus basınına demeç veren Mihaylov, "Şu anda, yeryüzünde orta menzilli balistik füzeleri ve hipersonik savaş başlıklarını engellemek için tasarlanmış tek bir uçaksavar füze sistemi var: Rus S-500 (Prometey) sistemi. Bu sistem sadece Rusya'da görevde. Bu nedenle, ABD'nin Oreşnik'in savaş başlıklarını kapsamlı bir şekilde engelleyebilecek tek bir sistemi bile yok" dedi.Rus uzman, Amerikan THAAD atmosferik önleme sisteminin Oreşnik füzelerini neden durduramayacağını da açıkladı. Mihaylov, "Birçok Batılı uzman, THAAD atmosferik önlemeler için tasarlandığı için, muharebe modundayken bu sistemin Oreşnik savaş başlığının uzaya yakın bir irtifada hareket etmesi durumunda onu önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak sorun şu ki, Amerikalıların savaş başlığımızı düşürmesini bekleyerek bu hava sahasında kasten dolaşmayacağız" ifadelerini kullandı.ABD yapımı SM-3, Alman yapımı Arrow 3 gibi füze savunma sistemlerinin de Oreşnik füzelerini önleyemeyeceğinin altını çizen Mihaylov, fiiliyatta Batılı füze savunma sistemlerinin hiçbirinin hipersonik silahlara karşı hiçbir zaman etkili olmadığını ve hipersonik Rus silahlarını hiçbir zaman engelleyemediğini vurguladı.

