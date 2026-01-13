Türkiye
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından son dakika İran açıklaması yaptı. Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini söylerken... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullanırken, ‘yardım yolda’ dedi.Trump’ın paylaşımı şöyle:Trump, daha önce de MAGA sloganının İran’a uyarladığı ‘İran’ı Yeniden Harika Yap’ anlamına gelen MIGA kısaltmasını kullanmıştı.⁠İran'daki gösteriler
Trump'tan İran açıklaması: Protestolara devam edin, yardım yolda

17:51 13.01.2026 (güncellendi: 17:55 13.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından son dakika İran açıklaması yaptı. Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini söylerken, protestoculara 'devam edin' mesajı verdi ve büyük harflerle 'yardım yolda' diye yazdı.
Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullanırken, ‘yardım yolda’ dedi.
Trump’ın paylaşımı şöyle:

Katilleri ve kötü muamele yapanların isimlerini kaydedin.

Manasızca protestocuların öldürülmesi DURANA kadar İranlı Yetkililerle tüm görüşmelerimi iptal ettim.

YARDIM YOLDA. MIGA!!!

Trump, daha önce de MAGA sloganının İran’a uyarladığı ‘İran’ı Yeniden Harika Yap’ anlamına gelen MIGA kısaltmasını kullanmıştı.

⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
İnternet erişiminin bugün (13 Ocak) kısmen geri geldiği belirtiliyor.
