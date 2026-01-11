Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Manisa'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu
Manisa'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu
Manisa'nın Yunusemre ilçesi, sabaha karşı 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin derinliği 7.47 ve 9.85... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
Manisa gece boyu ayaktaydı. Manisa'da art arda 2 deprem meydana geldi.Manisa'da depremManisa'da sabaha karşı Yunusemre ilçesi merkezli iki deprem oldu.AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.3.7'lik depremden 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.
Manisa'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu

09:21 11.01.2026 (güncellendi: 11:22 11.01.2026)
Manisa'nın Yunusemre ilçesi, sabaha karşı 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin derinliği 7.47 ve 9.85 kilometre olarak ölçüldü.
Manisa gece boyu ayaktaydı. Manisa'da art arda 2 deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem

Manisa'da sabaha karşı Yunusemre ilçesi merkezli iki deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.
3.7'lik depremden 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.
