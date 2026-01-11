https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/manisada-pes-pese-depremler-afad-buyukluklerini-duyurdu-1102642965.html

Manisa'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu

Manisa gece boyu ayaktaydı. Manisa'da art arda 2 deprem meydana geldi.Manisa'da depremManisa'da sabaha karşı Yunusemre ilçesi merkezli iki deprem oldu.AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.3.7'lik depremden 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.

