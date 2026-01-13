Prof. Dr. Sambur: Amerika'nın yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'nın ciddi bir yeri yok

“Her şeyden önce Amerika’nın Grönland’a olan ilgisi Trump’la başlayan bir ilgi. Çok eskiden beri Grönland’da Amerika’nın birtakım araştırma merkezlerinin olduğunu biliyoruz. Amerika’nın orada çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu da biliyoruz. Ancak ilk defa Trump, Grönland’ın ABD’ye ilhakını açık şekilde gündeme getirdi. Zaten ABD, fiiliyatta Grönland’a kendi toprağı muamelesi yapıyordu. Ancak resmiyette burası Danimarka toprağıydı. Şimdi ise ABD’nin yeni güvenlik doktrini içerisinde Grönland’ın ve Kutup bölgelerinin, Batı Yarımküre’de Amerika’nın mutlak hâkimiyetine dayanacak şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Bu doktrinle hedeflenen; Çin'in, Rusya’nın ve diğer küresel aktörlerin gelecekteki güçlerini daha şimdiden kırmaya yönelik bir hamle gerçekleştirmek. Avrupa ise bu noktada durumu yumuşatmak amacıyla, Amerika’nın tek başına bölgede var olmasındansa “ortak varlık” fikrini öne sürüyor. Ancak Amerika’nın yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'nın ciddi bir yeri yok. Aksine Trump, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’ya “bedava koruma” sağladıklarını, bundan sonra bunun bir bedeli olacağını açıkça dile getiriyor. Bu bedelin en somut karşılıklarından biri de Trump’ın Grönland’ı doğrudan Amerika’ya bağlama fikri. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin Amerika ile birlikte asker konuşlandırma önerilerini çok gerçekçi bulmuyorum. Amerika buna izin vermeyecektir. Grönland’ın silahlandırılması ve askerileştirilmesi sürecini ABD büyük ihtimalle tek başına yürütecektir. Avrupa’nın ‘ortak asker, ortak güvenlik’ söylemlerinin Washington’da ciddi bir karşılığı olduğunu söylemek zor.”