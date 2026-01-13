Prof. Dr. Sambur: Amerika'nın yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'nın ciddi bir yeri yok
ABD Başkanı Trump’ın Grönland çıkışı Avrupa'yı endişelendirdi. Almanya ve İngiltere gibi ülkeler Grönland'a asker göndermeyi görüşüyor. Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur ABD’nin stratejilerinde Avrupa’nın yerinin olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Trump’un Grönland'ı ABD topraklarına bağlama girişimi sonrasında Avrupa’dan farklı açıklamalar gelmeye başladı. İngiltere ve Almanya'nın önderlik ettiği bir grup Avrupa ülkesi, kıtanın Kuzey Kutbu'nun güvenliği konusunda ciddi olduğunu göstermek için Grönland'da askeri varlık gösterme projesini dillendirmeye başladı.
ABD ile Avrupa arasında gerilime neden olabilecek bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendire Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:
“Her şeyden önce Amerika’nın Grönland’a olan ilgisi Trump’la başlayan bir ilgi. Çok eskiden beri Grönland’da Amerika’nın birtakım araştırma merkezlerinin olduğunu biliyoruz. Amerika’nın orada çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu da biliyoruz. Ancak ilk defa Trump, Grönland’ın ABD’ye ilhakını açık şekilde gündeme getirdi. Zaten ABD, fiiliyatta Grönland’a kendi toprağı muamelesi yapıyordu. Ancak resmiyette burası Danimarka toprağıydı. Şimdi ise ABD’nin yeni güvenlik doktrini içerisinde Grönland’ın ve Kutup bölgelerinin, Batı Yarımküre’de Amerika’nın mutlak hâkimiyetine dayanacak şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Bu doktrinle hedeflenen; Çin'in, Rusya’nın ve diğer küresel aktörlerin gelecekteki güçlerini daha şimdiden kırmaya yönelik bir hamle gerçekleştirmek. Avrupa ise bu noktada durumu yumuşatmak amacıyla, Amerika’nın tek başına bölgede var olmasındansa “ortak varlık” fikrini öne sürüyor. Ancak Amerika’nın yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'nın ciddi bir yeri yok. Aksine Trump, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’ya “bedava koruma” sağladıklarını, bundan sonra bunun bir bedeli olacağını açıkça dile getiriyor. Bu bedelin en somut karşılıklarından biri de Trump’ın Grönland’ı doğrudan Amerika’ya bağlama fikri. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin Amerika ile birlikte asker konuşlandırma önerilerini çok gerçekçi bulmuyorum. Amerika buna izin vermeyecektir. Grönland’ın silahlandırılması ve askerileştirilmesi sürecini ABD büyük ihtimalle tek başına yürütecektir. Avrupa’nın ‘ortak asker, ortak güvenlik’ söylemlerinin Washington’da ciddi bir karşılığı olduğunu söylemek zor.”
‘NATO’da Avrupa’nın gücü azalıyor’
Grönland’ın NATO üyesi olan Danimarka’ya bağlı olduğunu hatırlatan Sambur, bu gelişmelerin NATO’nun geleceğine etkilerini şu sözlerle değerlendirdi:
“NATO zaten uzun süredir Amerika merkezli bir yapı. Eskiden de durum buydu. NATO’nun klasik doktrini özetle şuydu: “Ruslar dışarıda, Amerika içeride.” (Russians out, Americans in.) Geçmişte Avrupa devletlerinin NATO içinde görece bir ağırlığı vardı. Ancak bugün Amerika'nın kurguladığı NATO anlayışında Almanya'nın, Fransa'nın ya da İngiltere’nin belirleyici bir rolü bulunmuyor. Danimarka Başbakanı’nın ‘Afganistan’da 50 Danimarkalı askerimizi kaybettik’ gibi ifadelerinin Amerikan yönetimi açısından ciddi bir karşılığı yok. Avrupalılar bu durumdan rahatsız; ancak NATO artık Avrupa etkisinin giderek azaldığı, Amerika’nın mutlak hegemon olduğu bir askeri yapıya dönüşmüş durumda. Ben Avrupa ile Amerika arasında büyük bir çatışma beklemiyorum. Avrupa mevcut haliyle kendini reforme etmez, yeniden organize olmazsa; NATO içinde dile getirilen itirazlarında sonucu değiştirebileceğini düşünmüyorum.”