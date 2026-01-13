https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/eski-lubnan-disisleri-bakani-mansur-avrupa-her-konuda-washingtona-bagimli-1102705208.html
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Avrupa her konuda Washington'a bağımlı
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Avrupa her konuda Washington'a bağımlı
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğu, ama ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, Grönland gerilimi bağlamında Brüksel’in boyun eğmeyi kabul... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T15:01+0300
2026-01-13T15:01+0300
2026-01-13T14:59+0300
dünya
avrupa
grönland
abd
avrupa birliği
donald trump
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103999/06/1039990687_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ba12953d23e2238abaecd557c38195ae.jpg
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Grönland meselesi nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimi çözüme kavuşturmak için ada dahil Arktik bölgesinde, NATO'nun ortak Arktik Koruma Misyonu kurulmasını önermeyi planladığı yönündeki haberleri değerlendirdi.Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bugün bu potansiyeli tam olarak kullanmadığını ve ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Tarihsel olarak, bu bağımlılığın bir temeli vardı” diyen siyasetçi, NATO’nun, Avrupa'nın sözde Sovyet tehdidine karşı savunmasının garantörü olarak kurulduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun çarpıcı bir örneğinin, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili yaşanan durum olduğunu kaydeden Mansur, “Anlaşmanın kilit katılımcıları olan İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump döneminde ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin haksızlığını anlıyordu. Yine de anlaşmayı savunamadılar. Washington yaptırımları yeniden yürürlüğe koyunca, Avrupa ülkeleri uymak zorunda kaldı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/avrupa-birliklerinin-gronlanda-gonderilmesi-olasiligi-tamamen-sembolik-bir-eylem-olur-1102704099.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103999/06/1039990687_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b5471fa9a84cbcf6a3b5a56f0aeccb14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, grönland, abd, avrupa birliği, donald trump, nato
avrupa, grönland, abd, avrupa birliği, donald trump, nato
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Avrupa her konuda Washington'a bağımlı
Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğu, ama ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, Grönland gerilimi bağlamında Brüksel’in boyun eğmeyi kabul etmesi durumunda, birçok ülkenin egemenliğinin tehlikeye gireceğini belirtti.
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Grönland meselesi nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimi çözüme kavuşturmak için ada dahil Arktik bölgesinde, NATO'nun ortak Arktik Koruma Misyonu kurulmasını önermeyi planladığı yönündeki haberleri değerlendirdi.
Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bugün bu potansiyeli tam olarak kullanmadığını ve ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Avrupa Birliği ekonomik, finansal ve hatta güvenlik konularında bağımsız hareket edebilecekken, bunu başarmak için kapasitesini kanıtlamalı ve egemenliğini ortaya koymalı. Oysa şimdilik Avrupa her konuda Washington'a bağımlı.
“Tarihsel olarak, bu bağımlılığın bir temeli vardı” diyen siyasetçi, NATO’nun, Avrupa'nın sözde Sovyet tehdidine karşı savunmasının garantörü olarak kurulduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak Sovyetler Birliği onlarca yıldır yok, ama Avrupa politikasının vektörü hâlâ sıkı bir şekilde ABD’ye bağlı. Beyaz Saray'ın taleplerine karşı koyma veya onlardan uzaklaşma girişimleri görmüyoruz.
Bunun çarpıcı bir örneğinin, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili yaşanan durum olduğunu kaydeden Mansur, “Anlaşmanın kilit katılımcıları olan İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump döneminde ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin haksızlığını anlıyordu. Yine de anlaşmayı savunamadılar. Washington yaptırımları yeniden yürürlüğe koyunca, Avrupa ülkeleri uymak zorunda kaldı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Aynı durum Grönland için de geçerli. Mevcut durum tehlikeli ve açıkçası kabul edilemez. Bu durum AB için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Avrupa bağımsız kararlar almaya cesaret edecek mi yoksa nihayetinde küçük ortak rolüne mi razı olacak? Eğer AB boyun eğmeyi kabul ederse ABD'ye güvenlik, politika, ekonomi ve askeri konularda, Grönland da dahil olmak üzere, daha fazla tek taraflı adım atma yetkisi verecek. Sadece Avrupa'nın çıkarları değil, birçok ülkenin egemenliği de tehlikeye girecek.