Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Avrupa her konuda Washington'a bağımlı

Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğu, ama ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, Grönland gerilimi bağlamında Brüksel’in boyun eğmeyi kabul... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Grönland meselesi nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimi çözüme kavuşturmak için ada dahil Arktik bölgesinde, NATO'nun ortak Arktik Koruma Misyonu kurulmasını önermeyi planladığı yönündeki haberleri değerlendirdi.Avrupa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bugün bu potansiyeli tam olarak kullanmadığını ve ABD’nin gölgesinde kaldığını söyleyen Mansur, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Tarihsel olarak, bu bağımlılığın bir temeli vardı” diyen siyasetçi, NATO’nun, Avrupa'nın sözde Sovyet tehdidine karşı savunmasının garantörü olarak kurulduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun çarpıcı bir örneğinin, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili yaşanan durum olduğunu kaydeden Mansur, “Anlaşmanın kilit katılımcıları olan İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump döneminde ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin haksızlığını anlıyordu. Yine de anlaşmayı savunamadılar. Washington yaptırımları yeniden yürürlüğe koyunca, Avrupa ülkeleri uymak zorunda kaldı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

