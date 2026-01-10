https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ogrencilerine-evini-temizlettigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-ogretmenle-ilgili-yeni-gelisme--1102635424.html
Öğrencilerine evini temizlettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenle ilgili yeni gelişme
İzmir'de kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı. 10.01.2026
İzmir Bornova'da ortaya çıkan olayda, lisede görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T., kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 'İnsan ticareti'yle suçlanan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı. Kız öğrencileri evine 'temizlik' için götürdüğü iddia edildiBornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan ve "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.T, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Sabah'ın haberine göre, öğretmenin hakkındaki suçlamaları reddederken kız öğrencileri evine 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri hediye etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. Ne olmuştu?İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde öğretmenlik yapan ve öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddia edilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Yürütülen soruşturmada, D.T.'nin öğrencileri N.K. (16), E.K. (15), A.Y. (15), E.N.K (17), S.A (17) ve D.N.D'yi (15) aileleri ve okul yönetiminin bilgisi ve rızası olmaksızın okul dışına çıkardığı ve mağdur öğrencileri kendi ikametgahına götürdüğü, burada öğrencilere ev eşyalarını toplattığı, paketlettiği ve taşıttığı öne sürülmüştü.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuklara yönelik insan ticareti" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından soruşturmaya başlatmıştı.
İzmir Bornova'da ortaya çıkan olayda, lisede görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T., kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 'İnsan ticareti'yle suçlanan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kız öğrencileri evine 'temizlik' için götürdüğü iddia edildi
Bornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan ve "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.T, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Sabah'ın haberine göre, öğretmenin hakkındaki suçlamaları reddederken kız öğrencileri evine 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri hediye etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi.
İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde öğretmenlik yapan ve öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddia edilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Yürütülen soruşturmada, D.T.'nin öğrencileri N.K. (16), E.K. (15), A.Y. (15), E.N.K (17), S.A (17) ve D.N.D'yi (15) aileleri ve okul yönetiminin bilgisi ve rızası olmaksızın okul dışına çıkardığı ve mağdur öğrencileri kendi ikametgahına götürdüğü, burada öğrencilere ev eşyalarını toplattığı, paketlettiği ve taşıttığı öne sürülmüştü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuklara yönelik insan ticareti" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından soruşturmaya başlatmıştı.