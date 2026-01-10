https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/ogrencilerine-evini-temizlettigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-ogretmenle-ilgili-yeni-gelisme--1102635424.html

Öğrencilerine evini temizlettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenle ilgili yeni gelişme

Öğrencilerine evini temizlettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenle ilgili yeni gelişme

Sputnik Türkiye

İzmir'de kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-10T13:10+0300

2026-01-10T13:10+0300

2026-01-10T13:10+0300

türki̇ye

i̇zmir

bornova

i̇zmir valiliği

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

öğretmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg

İzmir Bornova'da ortaya çıkan olayda, lisede görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T., kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 'İnsan ticareti'yle suçlanan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı. Kız öğrencileri evine 'temizlik' için götürdüğü iddia edildiBornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan ve "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.T, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Sabah'ın haberine göre, öğretmenin hakkındaki suçlamaları reddederken kız öğrencileri evine 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri hediye etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. Ne olmuştu?İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde öğretmenlik yapan ve öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddia edilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Yürütülen soruşturmada, D.T.'nin öğrencileri N.K. (16), E.K. (15), A.Y. (15), E.N.K (17), S.A (17) ve D.N.D'yi (15) aileleri ve okul yönetiminin bilgisi ve rızası olmaksızın okul dışına çıkardığı ve mağdur öğrencileri kendi ikametgahına götürdüğü, burada öğrencilere ev eşyalarını toplattığı, paketlettiği ve taşıttığı öne sürülmüştü.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuklara yönelik insan ticareti" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından soruşturmaya başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/izmirde-ogrencilere-ev-temizlettigi-one-surulen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi-1102607424.html

türki̇ye

i̇zmir

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, bornova, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, öğretmen