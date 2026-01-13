https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ingiltereden-ukraynaya-asker-gonderme-sarti-catisma-bittikten-sonra-1102688296.html

İngiltere'den Ukrayna'ya asker gönderme şartı: 'Çatışma bittikten sonra'

İngiltere’den Ukrayna’ya asker gönderme şartı: ‘Çatışma bittikten sonra’

13.01.2026

The Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiltere Parlamentosu’na konuşan Genelkurmay Başkanı Mareşal Richard Knighton, Ukrayna’ya çatışma bitene kadar asker göndermeyeceklerini söyledi.Knighton, “Silahlı kuvvetlerimizin güvenliğinden emin olmadığımız sürece onları konuşlandırmayacağız” şeklinde konuştu.Parlamento üyeleri komutana, çatışmanın sona ermesi durumunda İngiliz askerlerinin Ukrayna'daki görevlerini yerine getirmek için güvende ve yeterli kaynaklara sahip olacağına inanıp inanmadığını sordu. Mareşal, “Askeri harekat ortamında sıfır risk diye bir şey yok" diyerek cevap verdi.Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ‘gönüllüler koalisyonu’ olarak adlandırılan grubun liderlerinin, Fransa’nın başkenti Paris'te bir araya gelerek, barış anlaşması sağlanması halinde Ukrayna'ya asker gönderme niyet beyanını imzaladıklarını duyurmuştu. Starmer, ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının Moskova için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin ciddi şekilde tırmanmasına yol açabileceğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmanın devamını teşvik etme olarak nitelendirmişti.

